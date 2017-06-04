MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu.

MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra Hollanda, Japonya, İran ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 23 ülkeden başkonsolos, ticaret ateşesi ve konsolos yardımcısı düzeyinde 27 temsilci katıldı.

Kurulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Abdurrahman Kaan ve Nail Olpak birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından İç Genel Kurul'a geçildi. İç Genel Kurul'da MÜSİAD'ın 6'ncı başkanlığına derneğin Genel Başkan Yardımcısı olan Abdurrahman Kaan seçildi.

Bayrağı Nail Olpak'tan devralan Kaan'ın Genel Başkan seçildiği İç Genel Kurul'da, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Buna göre MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri Ali Gür, Ali Reis Topçu, Kerim Altıntaş, İsrail Kuralay, Mehmet Akif Özyurt, Mahmut Asmalı, Adnan Bostan, Melike Günyüz, Halim Aydın, Mehmet Ünal, Burak Benşi̇n, Ömer Faruk Akbal, Muhammet Ali̇ Özeken, Soner Meşe, Ahmet Şekerli̇, Oktay Dede, İbrahi̇m Uyar, Hi̇kmet Köse, Zeki̇ Güverci̇n, Bayram Şenocak, Fati̇h Keçebi̇r, Gökhan Yetki̇n, Burhan Özdemi̇r ve Engi̇n Akdağ'dan oluştu.

Kaan'ın ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD'da yer alıyor

Genel başkanlığı devralan Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD'da yer alıyor.

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ta, 2003-2006 yılları arasında Gıda Tarım Sektör Kurul Başkan Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında da Gıda Tarım Sektör Kurul Başkanı olarak görev yaptı.

Kaan, 2009'dan sonra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı yaptıktan sonra 4 yıl da teşkilatlanmadan sorumlu olarak çalıştı.

Yurtiçi Teşkilatlanmadan ve Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yayınlar komisyonlarından 2012 yılından bu yana sorumlu olan Kaan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bugün 11 bini aşan üyeye ulaşan, 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan derneğin, yurt içinde 86 irtibat noktası bulunuyor. MÜSİAD, yurt dışında ise 68 ülkede toplamda 181 noktada hizmet veriyor.

Kurucu Genel Başkanı'nın Erol Yarar olduğu MÜSİAD'da, önceki yıllarda derneğin kaptan koltuğuna Ali Bayramoğlu, Ömer Bolat, Ömer Cihad Vardan ve son olarak Nail Olpak oturdu.

Abdurrahman Kaan kimdir?

Seçimli genel kurullara hep tek adayla giden MÜSİAD'da, yeni başkan şu anda Genel Başkan Yardımcısı olan Abdurrahman Kaan seçildi. Genel başkanlığı devralan Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD'da yer alıyor. 2002 yılında derneğe katılan Abdurrahman Kaan, 2006-2009 döneminde MÜSİAD'da Gıda Tarım Sektör Kurul Başkanlığı yaptı. 2009'dan sonra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı yapan Kaan, 4 yıl süreyle de Teşkilatlanmadan Sorumlu olarak çalıştı.