-MÜSİAD'ın 2012 beklentisi İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, yeni yılda uluslararası ekonomik otoritelerin dile getirdiği kadar düşük bir büyüme olmayacağına, aksine 2011 kadar kuvvetli olmasa da çok keskin bir düşüşün yaşanmayacağı istikrarlı bir büyümenin devam edeceğine inandıklarını bildirdi. Vardan, 2011 ekonomi değerlendirmesi ve 2012 beklentilerinin ele alındığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2009'dan hızlı bir yükselişle sıyrıldığını, şu an itibariyle Türkiye'nin büyüme hızının AB ülkeleri ve ABD'nin 5 katını bile geçtiğini ve Türkiye'nin, Avrupa'nın gözbebeği haline geldiğini söyledi. MÜSİAD üyelerine yönelik yıl sonu ekonomik durum değerlendirme anketi sonuçlarına göre, 2011 yılında üyelerin yüzde 63 gibi ciddi bir oranının yeni yatırım yaptıklarını, yüzde 76 gibi daha büyük bir kısmının da yurt içi satışlarının artış gösterdiğini belirttiğini vurgulayan Vardan, ihracat yapan üyelerin ise yüzde 57 gibi bir çoğunluğunun yıl içinde ihracat rakamlarında artış olduğunu ifade ettiklerini belirtti. Öncü göstergelere bakarak, yılın son çeyreğine dair büyüme oranının da yine güçlü olacağını söylemenin mümkün olduğuna değinen Vardan, 2011 yılında piyasalarda süren bu canlılığın arkasında en önemli rolü oluşan güven ve istikrar ortamının sağladığını vurguladı. 2012 beklentilerine ilişkin olarak da Vardan, şunları kaydetti: ''Yeni yılda uluslararası ekonomik otoritelerin dile getirdiği kadar düşük bir büyüme olmayacağına, aksine 2011 kadar kuvvetli olmasa da, çok keskin bir düşüşün yaşanmayacağı istikrarlı bir büyümenin devam edeceğine inanmaktayız. MÜSİAD üye anketinde, 2012 yılının nasıl geçeceğini sorduğumuz üye işadamlarımız, 2011'e göre yüzde 44 oranında daha olumlu, yüzde 31 oranında ise benzer bir yıl geçireceklerini öngörmektedirler. Beklentilerin ekonomik aktiviteyi önemli oranda şekillendirildiği de göz önüne alındığında, bu bağlamda 2012 büyüme beklentimizi bugünkü şartlar dahilinde MÜSİAD olarak yüzde 4 civarında telaffuz etmekteyiz. İşsizlik oranındaki düşüşün de devam etmesini beklemekteyiz. Üyelerimizin yüzde 66,5 gibi ciddi bir oranı 2012 yılında işletmelerine yeni çalışanlar almayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Tüm bu veriler ışığında, 2012 yılında işsizlik oranının yüzde 9-9,5 aralığında gerçekleşeceğine inanmaktayız. Enflasyonun 2012 yılında yüzde 7 civarında olacağını öngörmekteyiz. Cari açığın milli gelire oranını da yüzde 8,5-9 aralığında beklemekteyiz. Ayrıca, sıkı bir mali disiplinin 2012 yılında da devam edeceğini ve bu çerçevede bütçe dengesinin GSYH'ya oranının yüzde 1-1,5 bandında gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Dolar kurunda ise yıl boyunca 1,80-1,85 aralığında dalgalanmaların olacağını öngörmekteyiz.'' Vardan, "İnsanların kazanmadan harcamasının önüne bir şekilde sınırlandırma getirilmek isteniyor. Bu kısmi olarak doğru ama bunun çok sert olarak yapılacak olması bizi önümüzdeki günlerde tüketim ayağında sıkıntılara sokabilir" dedi. Vardan yerli elektrikli otomobille ilgili çalışmaları olduğunu söyledi.