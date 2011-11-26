-MÜSİAD'dan stratejik dönüşüm için yol haritası İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), ARGE ve inovasyondan ürüne geçişteki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin ''stratejik yol haritası'' belirleyecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, ''stratejik dönüşüm'' adını verdiği, Türkiye'nin teknolojiye yönelik vizyonuna yön vermek amacıyla yaptığı çalışmaların bir ayağı olarak kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Özel sektör, kamu ve akademi dünyasından katılımın olduğu çalıştayda, ARGE ve inovasyondan ürüne geçişteki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak stratejik yol haritası oluşturulacak. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda son 10 yıllık performanstan daha farklı işler yapılması, stratejik dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine değinen Vardan, şunları kaydetti: ''Eski yol ve yöntemlerle, eski imalat şekli ve zihniyetle bu zorlu hedeflere ulaşılmayacağı ve artık yeni bir mimari gerektiği ortadadır. İşte biz buna 'stratejik dönüşüm' diyoruz. Biz, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için konusu, özel sektörü ve hatta sokaktaki insanıyla beraber topyekun bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu dönüşümün en önemli parçalarından birinin de dünyadaki teknolojik değişimin farkına varıp, buna bir an önce adapte olmak, yüksek teknolojiyi üretebilmek ve akabinde hem uygulayabilmek, hem de satabilmek olduğuna inanıyoruz.'' ARGE'nin önemine de dikkati çeken Vardan, ''Kimsenin yapamadığını yapmak, ya da herkesin yaptığını daha iyi, daha kaliteli ve daha uygun fiyata yapmak durumundayız. Ülkemizde daha fazla katma değer bırakacak ileri teknolojili ürün gruplarını imal edebilmek ve satabilmek zorundayız. Bunun için de sonuçta, ARGE ve inovasyona önem verip, yenilikçi olmak zorundayız'' değerlendirmesini yaptı. Hükümetin son yıllarda ARGE ve inovasyona sağladığı destekler sayesinde ARGE ve inovasyon bütçelerinin milli gelire oranının oldukça önemli seviyede arttığını belirten Vardan, yine de yüzde 1'e yaklaşan bu oranın hala arzu edilen seviyede olmadığının altını çizdi.