MÜSİAD’dan Ortadoğu Grup’a destek ödülü verildi

İSTANBUL, (DHA) - GENÇ MÜSİAD tarafından düzenlenen Young Business Academy (YBA), sertifika töreni ile sona erdi. Törene katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, gençlere verilecek desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Törende YBA’ya ana sponsor olarak, gençlere büyük destek veren Ortadoğu Grup’a da teşekkür plaketi verildi.

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı YBA’nın sertifika törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Engin Akdağ, Albayrak Holding CEO’su ve MÜSİAD 3.Dönem Genel Başkanı Doç.Dr.Ömer Bolat, Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

DOĞU BÖLGELERİNDEKİ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL DESTEK

MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Boynukalın, Türkiye’nin özellikle Doğu bölgelerine büyük önem verdiklerini kaydederek, “Kalkınmaya açık Doğu bölgelerindeki kardeşlerimize ve o bölgede proje yapan girişimcilerin çalışmalarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek vermeye hazır olduğumuzun altını çizmek isteriz” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Büyük Türkiye’nin en büyük sermayesi ve dayanağı, genç nüfusumuzdur” dediği konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulundu. Kaan, “Bir girişimciyi, yolda yoran, ümitsizliğe kapılmasına sebep verecek bir çok şey olabilir; yılmayacaksınız, yorulmayacaksınız. Önce kendinize, sonra yaptığınız işe sonuna kadar inanacaksınız” dedi.

ORTADOĞU GRUP’A DESTEK PLAKETİ

Kaan, konuşmasının ardından, YBA aracılığıyla gençliğe verilen bu eğitime destek olan Ortadoğu Gruba teşekkür ederek Ortadoğu Grup İcra kurulu Başkanı Mehmet Gür’e plaket takdim etti. Gençlere verecekleri destekleri artırarak devam edeceklerini kaydeden Gür ise, “Ortadoğu Grup olarak, aile odaklı, mesleki beceri odaklı ve insan odaklı olarak çalışıyoruz. Gençlik bizler için çok önemli ve değerli. Sadece şirketimiz değil, Türkiye’nin geleceğinin gençlerin hayalleri ve onları başarabilmek için yapacakları inovatif çalışmalara bağlı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu çizdiği 2023 hedeflerine ulaşmak için en büyük gücümüz gençlerimiz ve onların hayalleri. İşte bu yüzden bu gibi çalışmalar ve gençler bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

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