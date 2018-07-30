MÜSİAD'dan ekonomide ‘tek başlılık' uyarısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomide ‘tek başlılığın’ önemine dikkat çekti. MÜSİAD Başkanı Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmelerinde de “Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli” dediklerini aktardı.

Faiz konusunda hassas olduklarını belirterek, “Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz" diyen Kaan, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı konusuna da farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. MÜSİAD Başkanı, "Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar" yorumunda bulundu.

"Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek"

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'da gündemi değerlendiren MÜSİAD Başkanı’nın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar.

-(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşme) Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik.

-Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz.

"Kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşünüyoruz"

-Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz.

-Kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük oluyor. Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz.

-Kuru, faizi artırmak için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlerin olmayacağını düşünüyoruz.