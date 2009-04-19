MÜSİAD’a yeniden Vardan getirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanlığına yeniden Ömer Cihad Vardan getirildi.



18. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu sonucunda genel başkanlık görevine devam eden Vardan, bir yıllık faaliyet dönemini ve önümüzdeki yıllara ilişkin beklentilerini yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.



MÜSİAD'ın geride bıraktığı 19 yılda önce Anadolu'ya, sonra da dünyaya açılarak, sivil toplum kuruluşları tarafından örnek alınan bir model olduğunu belirten Vardan, MÜSİAD'ın üye yapılanmasının güçlendirilmesi amacıyla hızlı bir çalışma yaptıklarını ifade etti.



Vardan, "Bu yıl zarfında içeride de MÜSİAD asıl üye sayımız 3 bini aşarken, MÜSİAD Gençlik Kurulu ise 1600 üyeye ulaştı" bilgisini verdi.



Türkiye'nin bir dünya devi olmaya aday olduğunu belirten Vardan, "Fakat geride kalan iki yılda üzülerek gördük ki, ülkemizin gelişmesinin önüne setler konmak istenmektedir. Halbuki kısır çekişmelerle vaktimizin boşa geçirilmesine ekonomimizin tahammülü yok. Yapılması gereken, ortak akılla yapıcı eleştiriler sunarak ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



İç siyasi sebeplerden dolayı gündem dışı kalan AB hedefi ve reformların hızla hükümetin gündemine girmesi gerektiğini kaydeden Vardan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Mevcut anayasamızın yetersiz olduğu artık tüm kesimler tarafından kabul edildiği halde, bu alanda somut adım atılamamaktadır. Türkiye'de acilen, katılımcı, çoğulcu, demokratik, toplumsal dengeleri gözeten, temel hak ve özgürlükleri tam olarak teminat altına alan ve siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanları tarafından tartışılarak, bütün bu kesimlerin katkılarıyla hazırlanacak yeni bir anayasaya kavuşturulması gerekmektedir."



Dünyadaki gelişmeleri takip etmeyen, içine dönük bir yapı içinde, ne Türkiye ekonomisinin büyüyebileceğini, ne de Türkiye'nin bölgesine yön veren lider bir ülke olabileceğini kaydeden Vardan, MÜSİAD olarak beklentilerinin, yalnızca Türkiye'de istikrar ve huzur ortamının sağlanması olduğunu ifade ederek, ticaretin ancak huzurlu bir ortamda gelişebileceğinin altını çizdi.



Yeni yönetim kurulu



Verilen bilgiye göre, 18. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu sonucunda, Ömer Cihad Vardan genel başkan olurken, görev süreleri dolan Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Cevahir, Ali Rıza Arslan, Basın Komisyonu Başkanı Nureddin Nebati ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Erdem, Özdemir İçin ve Eyüp Akdağ kurulda yer almadı.



Yönetimden ayrılan isimlerin yerine Hasan Büyükdede, Murat Kalsın, Adnan Bostan, Kemal Yamankaradeniz, Mehmet Zeki Kaldırım ve Abdurrahman Kaan getirildi.



Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise Mehmet Nuri Görenoğlu, Ali Gür, Sadık Ayhan Saruhan, Nail Olpak, Kenan Atalay, Dursun Topçu, Şevket Can Tülümen, Hikmet Köse, Ali Reis Topçu, Mehmet Develioğlu, Eyüp Akbal, Mehmet Akif Özyurt ve Kerim Altıntaş oldu.

