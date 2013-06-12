MÜSİAD'tan Gezi Parkı için sağduyu çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Gezi Parkı olaylarını değerlendirirken, 'Duygusal olmadan, ötekileştirme denilen kavramın içerisine girmeden, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var' dedi.

MÜSİAD Aydın Şubesi’nin açılışı öncesinde Genel Başkan Nail Olpak, Genel Başkan Yardımcıları Nazım Özdemir, Abdurrahman Kaan ve Aydın Şube Başkanı Hakan Yıldırım, Vali Kerem Al’ı ziyaret etti.

Vali Al, MÜSİAD yöneticilerini ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, 'MÜSİAD 20 yılı aşkın bir süredir bu ülkede hizmet veren önemli bir kuruluş. Bugüne kadar ilimizde bir şubesinin olmaması önemli bir eksiklikti. Bugün bu eksikliği tamamlayacağız. Geç de olsa kurularak ilimize katkı sağlayacaktır' diye konuştu. Vali Al’ın konuşmasının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Ziyaretin ardından dışarıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin 64 noktasında faaliyet gösteren bir kuruluş olduklarını, Aydın Şubesi’nin açılışıyla Aydınlı sanayicilere de hizmet vermeye çalışacaklarını söyledi.

Türkiye ekonomisi ve son büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olpak, 'Son açıklanan rakamlar ve önceki büyüme rakamlarına bakıldığında Türkiye son 16 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 16 çeyreğin 8’inde büyümemiz biraz hız kesmişti. Son çeyrek rakamları büyümemizin hızının arttığını gösteriyor. Bu bizim için önemli' dedi.

'Provakatörlerin ekmeğine yağ sürmeyelim'

Olpak, Gezi parkı olaylarıyla gerilen ortamdan Türkiye’nin zarar görmeden çıkabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

'Gezi Parkı olaylarında Türkiye’nin farklı düşünceleri şiddet içermemek ve görmemek kaydıyla ifade edilmeye izin vermeye ihtiyacı vardır. Kolay ele geçirilmeyen huzur ve istikrarın korunmaya da ihtiyacı var. Duygusal olmadan, ötekileştirme denilen kavramın içerisine girmeden birbirimize anlamaya ihtiyacımız var. Gezi Parkı içinde eylemciler gayet mantıklı şekilde eylemlerini götürüyorlar. Ama gezi parkı dışında başka gruplar var. Gezi parkı içindekiler de dışarıdakilere tepki gösterdiler. Böyle bir ayrışma içine girilmesini sağlıklı buluyorum. Elbette provakasyonlar var, ancak Türkiye’nin bunları rahat şekilde aşabileceğine inanıyorum. Yeter ki sağduyulu olalım. Sağduyu olan insanları dinleyelim. Onların haklılığını haksızlığını ayırt edelim, onların da tasvip etmediği provakatörlerin ekmeğine yağ sürmeyelim.'