MÜSİAD raporu 'ortada kaldı'

MÜSİAD'ın geçen ay hazırlayıp yayınladığı ve içerisinde hükümetin 2023 hedeflerine yönelik eleştirilerin yer aldığı "2023 Vizyonu Işığında Türk Sınai Mülkiyet Raporu"nun bugün tekrar servis edilmesi tartışmalara neden oldu. Raporu hazırlayan isim olan avukat Dr. Cahit Suluk raporun basında yeteri kadar yer bulamaması nedeniyle bugün tekrar bir gönderim yaptığını belirtirken, MÜSİAD tarafı ise kendilerine ait olmayan bu bültenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini ileri sürdü.

Hürriyet'ten Eren Güler'in haberine göre tartışma bu sabah avukat Dr. Cahit Suluk tarafından tüm basın kuruluşlarına gönderilen bir e-posta ile başladı. İçerisinde “2023 Vizyonu Işığında Türk Sınai Mülkiyet Raporu"nun basın özetinin yer aldığı e-posta'da "Bu sefer TÜSİAD değil MÜSİAD hükümeti uyardı" denirken MÜSİAD'ın bu raporla hükümete sert ama yapıcı öneriler yönelttiği kaydedildi.

Raporda iyi işleyen bir fikri mülkiyet sistemi kuramayan Türkiye ’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının mümkün görünmediği ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de gerçekçi olmadığı vurgusu yapıldı.



'Yeteri kadar sirküle edememişlerdi'



Ancak geçtiğimiz ay yayınlanan bu raporun bugün tekrar servis edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Raporu hazırlayan isim olan avukat Dr. Cahit Suluk, raporun geçtiğimiz ay yayımlandığını ve MÜSİAD'ın kendi yayınları içerisinde de yer aldığını belirtti. Rapordaki konuların daha önce de gündeme geldiğini belirten Suluk, şunları söyledi:

"Raporla ilgili yapılan yeniydi eskiydi tartışması doğru olabilir ama o rapor çok içlerinde kalmıştı. Onlar raporu yeteri kadar sirküle edemediler ve ben de bir gazeteci arkadaşımızın konuyla ilgilenmesiyle tekrar gündeme soktuk. Bugün tekrar servis edilmesinin seçimlerle hiç bir alakası yok. Zaten raporda da 'yapıcı uyarı' diye bir ifade var. Ayrıca bizim gönderdiğimiz basın özetindeki tüm cümleler raporda da aynen yer alıyor."



MÜSİAD'dan açıklama



MÜSİAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise bültenin MÜSİAD'a ait olmadığı ve rapordaki bazı tespitlerin, bağlamından ve anlamından kopartılarak farklı şekilde kamuoyuna servis edildiği kaydedildi. açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibariyle MÜSİAD'a ait olmayan bir bülten basına servis edilmiştir. MÜSİAD kaynak gösterilerek yapılan bülten içeriğinde, Şubat ayında yayınlanan '2023 Vizyonu Işığında Türk Sınai Mülkiyet Raporu' kullanılmıştır. Akademik bir çalışma olarak gerçekleştirilen rapor içerisindeki tavsiye niteliği taşıyan bazı tespitler, bağlamından ve anlamından kopartılarak farklı şekilde kamuoyuna servis edilmiştir. MÜSİAD olarak, tarafımıza ait olmayan bu bülten ve içeriğiyle ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."