MÜSİAD: Muhtemel seçim hayırlı olsun

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, AKP ve CHP’nin yaptığı koalisyon görüşmelerinden olumlu bir netice çıkmaması üzerine yaptığı açıklamada "Muhtemel seçim hayırlı olsun" dedi.

Olpak, şöyle konuştu:

Öncelikle, adeta her fraksiyondan ve dört bir yandan saldıran ve gittikçe tırmanan terör olayları, bizi derinden üzmektedir. Bu saldırılarda yaralananlara acil şifalar, şehit olanlara Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Temennimiz, terör eylemlerinin en kısa zamanda sona ermesi ve suçluların yakalanmasıdır.

7 Haziran seçimlerinin ardından yaptığımız açıklamalarda, Millet İradesi doğrultusunda oluşan Meclis aritmetiğinden bir hükümet çıkarmak için samimi ve iyi niyetle gayret edilmesi gerektiğini ifade ederek, istikrar adına tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunmuş, bütün iyi niyet ve gayrete rağmen bir koalisyon kurulamaması durumunda, elbette yeni bir seçim yapılmasının doğal sonuç olacağını ifade etmiştik.

Siyasi partilerin, yetkili kurullarında ve karşılıklı görüşmeleri neticesinde, şu ana kadar bir koalisyon hükümeti kurulamaması kararları kendi takdirleridir. Bu durumda, teorik olarak başka bir koalisyon alternatifi hala ortada olsa da, muhtemel gidiş yeni bir seçime doğrudur.

Tekrar milletimizin hakemliğine başvurularak yeni bir seçime gidilmesine saygılı olduğumuzu belirtiriz. Beklentimiz, hızla yeni bir seçim için karar sürecinin, öncelikle Meclis'in kendi dinamikleri içerisinde gerçekleşmesidir.

Muhtemel yeni seçim sürecinde de istikrarımızın bozulmaması için, her türlü tedbirin alınmasının gereğini tüm siyasilerimize hatırlatır, sonucun hayırlı olmasını dileriz.