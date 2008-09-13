MÜSİAD: İş dünyası hazırlıklı yakalandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.



MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından Swiss Otel Grand Efes'te düzenlenen iftar yemeğine katılan Vardan, Türkiye ekonomisinin 2 yıla yakın süredir belirsizlik ve bekleme ortamından geçtiğini, bu yılın ilk yarısındaki kapatma davasının da ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini söyledi.



Ülke gündeminin toplam sonucu



Bu yılın ikinci çeyreği için açıklanan büyüme rakamının kendilerini şaşırtmadığını ifade eden Vardan, "Önceki döneme göre büyüme oranında görülen bu ani düşüş, dünyada maliyet artışlarının, daralan dış piyasaların, içeride ise kapatma davası ve Ergenekon davası gündemlerinin toplam sonucudur.



“Yetkililer ayrışım yaratacak açıklamadan kaçınmalı”



Bu dönemde özellikle kamu harcamalarının yüzde 16.8 oranında daralması bize kamuda sıkı mali disiplin programının devam ettiğini ancak özel sektörün yatırım yapma arzusunun durduğunu gösteriyor. Böyle bir ortamda ilgili, yetkili kişi ve kuruluşların toplumda ayrışma oluşturacak, gerilim yaratacak açıklamalardan kaçınmaları gerek. Ramazan ayı da buna en güzel vesiledir.'' diye konuştu.



“Sorumlular bizi yaraladı”



MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı İzzet Alagöz ise İzmir'deki arsenikli su tartışmalarına değindi. Alagöz, suyun içindekilerin değil, sorumluların bu suyun durumunu saklamasının kendilerini yaraladığını söyledi

