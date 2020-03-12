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MÜSİAD'ın düzenlemeyi planladığı Türk - Arap İş Zirvesi Koronavirüs nedeniyle ertelendi

12 Mart 2020 11:27

Türkiye'deki Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2'inci Türk-Arap İş Zirvesi'nin Koronavirüs nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ev sahiplik yaptığı, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) organizasyonuyla 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2'nci Türk-Arap İş Zirvesi'nin  ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Türk-Arap İş Zirvesi programımız, tüm dünyada meydana gelen ve ülkemizde de yansımaları görülen gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Söz konusu zirveye, başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılması bekleniyordu.

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