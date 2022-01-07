MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Kredi faizi maksimum yüzde 18-20'lerde olmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimlerinin kredi faizlerine yansımadığını belirterek, "Bizim talebimiz en azından yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum yüzde 18-20'lerde olması herkesçe arzu ediliyor" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, reel sektörün krediye erişimi hakkında değerlendirmede bulundu.

Asmalı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile MÜSİAD'ın bugün gerçekleştireceği toplantının genel hatları hakkında yaptığı açıklamada, toplantıda başta dış ticaretin önündeki engeller olmak üzere, yurt içinde ticarette yaşanılan sorunların Bakan Muş'a iletileceğini söyledi.

İhracatın artırılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaların da konuşulmasının planlandığını belirten Asmalı, nakliye ve gümrükte yaşanan sorunların da dile getirileceğini açıkladı.

"Politika faizi reel sektöre yansımış değil"

Bloomberg HT yayınına katılan Asmalı, reel sektörün krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 14'lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Kredi faizleri şu an yüzde 30‘lar seviyesine çıkmış durumda. Mevduat faizleri de arttı maalesef. Böyle olunca, mevduat faizi bu derece yükselirse kredi faizleri de yükseliyor. Bu noktada bizim talebimiz en azından yüzde 14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum yüzde 18-20'lerde olması herkesçe arzu ediliyor.”

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla bankaların ortalama kredi faizleri ihtiyaçta yüzde 29,55, taşıtta yüzde 26,24, ticaride yüzde 24,37, mevduatta yüzde 20,58 seviyesinde bulunuyor.