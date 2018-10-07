MÜSİAD: Dövize para yatırmak uygun değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Dövize para yatırmak uygun değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum” dedi.

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Kaan, Alanya ilçesinde şube açılışının ardından bir otelde düzenlenen galada yaptığı konuşmada "Dövizde 3 türlü süreç vardır. Test düzeyi, yerleştirme ve direnç düzeyi. Döviz test düzeyini yaptı. Şu anda yerleşme düzeyini arıyor. Henüz yerleşmiş değildir" dedi.

Kaan, Türkiye'de borca dayalı büyümeden ve döviz açığından dolayı bir sıkıntı yaşandığını, bunun da önümüzdeki süreçte düzeleceğini söyledi.

Kaan, "Şu anda direnç de gösteremiyor. Ciddi şekilde aşağı düştü ve tekrar düşmeye devam edecektir. Burada söylemek istiyorum. Milli egemenlik ruhuyla hareket etsinler. Şu anda dövizi bir emtia olarak görüyorlar. Dövize para yatırmak uygun değil. Ülkemiz için faydalı değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.