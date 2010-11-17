MÜSİAD: Borcunu zamanında ödeyenler ödüllendirilsin

T24 - Başta vergi ve sigorta primleri olmak üzere 300 kalemde birikmiş kamu borçlarının faizlerine af getiren Cumhuriyet tarihinin en büyük düzenlemesinin yankıları devam ediyor.

Genel olarak iş dünyası ve vatandaşlardan destek gören kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında borcunu düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi gerektiği de belirtiliyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) vergi ve primlerini zamanında ödeyenlerin indirimle ödüllendirilmesi teklifine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) de destek geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, borçlarını zamanında ödeyen mükellefler için; erken ödeme, peşin ödeme, devamlı zamanında ödeme indirimi gibi birtakım uygulamaların da ele alınmasının, adaletli bir sistemin ikamesi anlamında önemli bir gelişme olacağına dikkat çekti. Kamuya ait alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Vardan, kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması çalışmalarının bayram öncesi açıklanmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bunlara TRT, KOSGEB, OSB ve TOBB gibi kurumlara olan borçların da eklenmesinin oldukça isabetli olduğuna işaret eden Vardan, yapılandırma imkanının, özellikle küresel kriz döneminde yükümlülüklerini yerine getiremeyen iş alemi için yeniden ayağa kalkma anlamına geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Uygulama, son derece yerinde ve isabetli olmuştur. Kamu tarafından asıl alacağın gerçek değerinin korunarak toplanacak olması, önemli bir gelişme olup, gelir kalemlerini artırmak isteyen kamuya da birikmiş tüm borçlarından kurtulmak isteyen iyi niyetli mükelleflere de yeni bir imkan sağlayacaktır. Borçların tahsilatında uygulanan, alacakların taksitle ödenmesi, vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi ve süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi iş dünyası için oldukça olumlu bir yaklaşımdır.'' Şimdi beklenenin bu tasarının bir an önce hayata geçirilerek, iyi niyetli mükellefin önünün açılması ve borçlarından dolayı atılım yapamayan firmaların borçlarından kurtularak ekonomiye canlılık getirmesi olduğuna işaret eden Vardan, "Bu süreç göstermiştir ki kamu ve özel sektör ortak bir paydada buluşmalıdır. Devletin, özel sektörü dinleyerek, anlamaya çalışarak, ekonomik alanda düzenlemeler yapması hiç kuşkusuz ülkemizin hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir katkı sağlayacaktır.'' ifadesini kullandı.



