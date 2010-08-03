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Ekonomi

MÜSİAD: "KİMSE KALİTESİ BOZUK HAYVANI GETİRMEZ" İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 15:25

-MÜSİAD: "KİMSE KALİTESİ BOZUK HAYVANI GETİRMEZ" İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar, özel sektöre et ithalatı izni verilmesine ilişkin olarak, ''Kimse, kalitesi bozuk hayvanı buraya getirerek, işini riske atmaz'' dedi. MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulunun ''AB Sürecinde Gıda ve Tarımın Geleceği'' konulu İstanbul İstişare Toplantısı'nda soruları yanıtlayan Yarar, MÜSİAD olarak devletin ticari faaliyetlerin içinde bulunmasına karşı olduklarını söyledi. Yarar, şu görüşleri dile getirdi: ''Kimse kalitesi bozuk hayvanı buraya getirerek, işini riske atmaz. Ben, özel sektöre güvenilmesinden yanayım. Bu işi yapan kurumlar belli. Bunlara ithalat izni verilsin. İçine etin girdiği birçok ürün var. Bütün sektörleri ilgilendiriyor. Yapılan çalışmaların fiyatları düşürmediği görülüyor. Demek ki, yöntemde bir hata var. Özel sektörle istişare edilsin.''

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