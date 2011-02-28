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Dünya

MUSEVİ İLE KERRUBİ'NİN HAPSE ATILMASINA YALANLAMA TAHRAN (A.A)

28 Şubat 2011 02:00

-MUSEVİ İLE KERRUBİ'NİN HAPSE ATILMASINA YALANLAMA TAHRAN (A.A) - 28.02.2011 - İran Adalet Bakanlığından bir yetkili, muhalefetin önde gelen iki ismi Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin bugün tutuklanarak hapse atıldıklarını yalanladı. Fars ajansı, adını belirtmediği yetkilinin şu açıklamasını verdi: "Musevi ile Kerrubi şu anda evlerindedirler. Sadece iletişim olanaklarına kısıtlama getirilmiştir."  İnternet sitesi "Kaleme", kızları yanına yaklaştırılmayan Musevi ile Kerrubi'nin başkent Tahran'daki Haşmetiye cezaevine konulduklarını açıklamıştı. Musevi'nin sahip olduğu "Kaleme" internet sitesi ile ABD ve Almanya'da temsilcilikleri bulunan "İran-Uluslararası İnsan Hakları Girişimi" örgütü, Musevi ile Kerrubi'nin, "halkı hükümete karşı protesto yapmaya kışkırtma suçundan" iki haftadır ev hapsinde olduklarını bildirmişti.

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