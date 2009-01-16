Türk Musevi Cemaati, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından bazı medya organlarında yapılan Yahudi karşıtı yayınlardan rahatsızlık duyduğunu bir açıklamayla dile getirdi. Açıklamada, ‘Hedef gösteriliyoruz’ denildi



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından bazı medya organlarında Yahudi karşıtı yayınlar yapılmasından rahatsız olan Türk Musevi Cemaati, “Hedef gösteriliyoruz” açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan biz Türk Yahudileri son dönemde bazı yayın organlarının dinimizi aşağılayan, hakaret eden ve bizleri hedef gösteren söylemlerine maruz kalmış olmaktan dolayı derin üzüntü duymaktayız” ifadelerine yer verildi.



‘Çatışmalardan üzgünüz’



“Türk Yahudilerinden Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla dün yapılan açıklamada, başta Türk devlet adamları olmak üzere, tüm liderlerin göstereceği çabayla Ortadoğu’da barışın bir an önce tesis edilmesinin insanlığın yararına olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “Biz Türk Musevileri, asırlardır yaşamakta olduğumuz bu toprakların asli birer unsuruyuz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan antisemitizme karşı duyarlılığını salı günkü Meclis grup toplantısında dile getirdi.



Son haftalarda Ortadoğu bölgesinde vukuu bulan çatışmalar süresince bir kısım ulusal basında ve meydanlarda yapılan gösterilerdeki İsrail aleyhtarı söylemler ne yazık ki kısa sürede Yahudi karşıtlığına dönüşmüştür.



Bölgemizdeki hiçbir devletin politikasına yön verme gücünde olmayan biz Türk Yahudileri, sürmekte olan çatışmalardan, bazı gazetelerde yer alan yorumların aksine derin üzüntü duymaktayız. Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’deki tüm sinagoglarda, Ortadoğu’da barışın sağlanması için, ayrıca tüm ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen özel bir dua okunmuş ve bu konu tarafımızdan kamuoyuna duyurulmuştur.”



‘Türkiye’nin parçasıyız’



Çatışmaların sona ermesi için hükümetin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aktif rol üstlenmesini desteklediklerini belirten cemaat açıklamasını şöyle noktaladı:

“Asırlardan beri yaşamakta olduğumuz bu topraklarda, tüm vatandaşlık yükümlülüklerini her Türk gibi yerine getiren, Türkçe konuşan ve düşünen, Türk kültürüyle yoğrulan bizler, kendimizi bu toprakların asli birer unsuru olarak görmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan biz Türk Yahudileri son dönemde bazı yayın organlarının dinimizi aşağılayan, hakaret eden ve bizleri hedef gösteren söylemlerine maruz kalmış olmaktan dolayı derin üzüntü duymaktayız.

Ülkemiz yöneticilerinin, aydınlarının ve sağduyulu halkımızın, ülkemiz ve cemaatimiz hakkındaki endişelerimize ve seslenişimize kulak verdiklerini biliyoruz. Başbakanımız Erdoğan’ın salı günü antisemitizme karşı yapmış olduğu konuşma bunun açık bir örneğidir. Bu duyarlılığın tüm toplumumuzca paylaşılması ve bu konuda kalıcı adımlar atılması en önemli dileklerimizdir.”



İşte Musevi cemaatini rahatsız eden olaylar



Gazze’ye yönelik saldırıların ardından, özellikle Vakit gazetesinde Yahudilere yönelik sert ifadeler kullanıldı. İsrail yerine genellikle Yahudi demeyi tercih eden Vakit, 7 Ocak’ta sürmanşetten “Terörist Yahudi yine bebek vurdu” başlığını kullandı.



6 Ocak tarihinde ise manşetten “Yahudi terörüne suskunlar” başlığıyla verdiği haberde “İHL’ler, katsayı, anayasa değişikliği, dini eğitim gibi pek çok konuda açıklama yapma gereği duyan Lions ve Rotaryenler, Mason locaları, Hahambaşılık ve 500. Yıl Vakfı, sivillerin katledildiği Gazze’deki vahşeti seyretmekle yetiniyor” ifadelerini kullandı.



Gazetenin yazarlarından Hasan Karakaya ise, 6 Ocak’taki yazısında, “Hey dünya, gör artık, ‘Yahudi eşittir terörist’ diye yazdı.



‘Lanetlenmiş kavim’



Geçen hafta Türkiye genelindeki camilerde cuma hutbesinin konusunu Gazze saldırısı oluştururken, Aksaray Müftülüğü’nün hutbesinde, “Lanetlenmiş kavmin, gözlerini kan bürümüş lanetli askerleri, ne bıraktılar ki?” ifadelerine yer verildi.



Saldırıyı kınayan Dayanışma Vakfı’nın İstanbul’da çeşitli ana yollardaki dev billboardlara “Sen Musa’nın çocuğu olamazsın” yazılı afişler asması da Türk Yahudileri arasında rahatsızlık yarattı.



Eskişehir’de de Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu üyeleri İsrail saldırılarını ve Ermenilere özür kampanyası başlatanlara tepki gösterirken, dernek binasının önünde, ‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez’, ‘Köpeklere serbesttir’ yazılı dövizler taşıdı. Avukat Eren Keskin, bu eylem için suç duyurusunda bulundu.



