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Dünya

Müşerref dönüşünü erteledi İSLAMABAD (A.A)

28 Ocak 2012 12:29

-Müşerref dönüşünü erteledi İSLAMABAD (A.A) - 28.01.2012 - Pakistan'da 2008 yılında görevi bırakarak İngiltere'ye yerleşen eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in ülkeye dönme kararı süresiz olarak ertelendi. Müşerref tarafından kurulan Tüm Pakistan İslam Birliği'nin (APML) Genel Sekreteri Muhammed Ali Saif, gazetecilere yaptığı açıklamada, ay sonunda Pakistan'a döneceği açıklanan eski devlet başkanının dönüş tarihinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Söz konusu kararın APML'nin en üst karar organında alındığını belirten Saif, Pakistan'da elverişli koşullar oluşuncaya kadar Müşerref'in ülkesine dönmesinin doğru olmayacağını kaydetti. Müşerref, ay başında Karaçi kentinde siyasi bir toplantıda telekonferansla yaptığı konuşmada, 27-30 Ocak tarihleri arasında ülkesine döneceğini söylemiş, bunun üzerine Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, eski Devlet Başkanının 2007 yılında öldürülen eski başbakanlardan Benazir Butto suikastında ihmali olduğu gerekçesiyle tutuklanacağını bildirmişti. 1999 yılında ordu komutanıyken askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Müşerref, 2008 yılında görevinden ayrılmak zorunda kalarak İngiltere'ye yerleşmiş, 2010 yılında Tüm Pakistan İslam Birliği Partisi'ni kurarak siyasete döneceğini açıklamıştı.

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