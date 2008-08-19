Müşerref, İstanbul ve BJK hayranıydı

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Bir devir böyle kapandı

Müşerref, 11 Ağustos 1943'te Yeni Delhi'de orta sınıfa mensup Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hindistan'ın 1947'de bölünmesinden bir gün sonra ailesi, Pakistan'ın ilk başkenti Karaçi'ye gitti.Pervez Müşerref, babasının memuriyeti nedeniyle 7 yıl Türkiye'de yaşadı. İktidarı ele geçirdikten sonra Türk medyasına zaman zaman Türkçe açıklamalar yaptı, Beşiktaşlı olduğunu ve en çok İstanbul'u sevdiğini söyledi.2004 yılında tatil için geldiği İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra'nın da nikah şahitliğini yapmıştı.Ailesi 1956 yılında Karaçi'ye yerleşti. 1961 yılında Pakistan Askeri Akademisine giren Müşerref, daha sonra İngiltere'de Kraliyet Savunma Eğitim Koleji'ne katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Müşerref, 1998 yılında dönemin Başbakanı Navaz Şerif tarafından generalliğe yükseltildi, Ekim 1998'de Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.General Müşerref, ertesi yıl, 1999'da kansız bir darbeyle Navaz Şerif'i devirdi. Daha sonra devlet başkanı olan Müşerref, 2002 yılında düzenlenen referandumla bu görevi 5 yıl boyunca garanti altına aldı.Müşerref, 2007 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kazandığı sırada hala Genelkurmay Başkanıydı. Bu durumun yeniden seçilmesine engel olup olmadığı konusunda Yüksek Mahkemenin toplanmasından bir gün sonra olağanüstü hal ilan etti.Aşırı dinci militanlara karşı harekete geçtiğini söyleyen Müşerref, adli müdahale nedeniyle "hükümetin felç olduğu" şikayetinde bulundu. Müşerref, kasım sonunda genelkurmay başkanlığından ayrıldı, 15 Aralık'ta da olağanüstü hali kaldırdı.Pakistan'da, eski Başbakan Benazir Butto'nun suikasta kurban gitmesinin ardından ertelenen genel seçimler Şubat 2008'de yapıldı. Seçimleri Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi ile darbeyle iktidardan uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi kazandı.Seçimin ardından kurulan koalisyon hükümeti, bu ay başında Müşerref hakkında azil sürecini başlatacağını açıklamıştı.