-MÜŞERREF ABD'Yİ UYARDI HOUSTON (A.A) - 12.07.2011 - Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref, ABD'nin Pakistan ordusuna yaptığı mali yardımda kesintiye gitmesinin ABD'nin de Pakistan'ın da çıkarına olmadığını söyledi. ABD'nin Houston kentinde, Rice Üniversitesi'ne bağlı Baker Kamu Politikası Enstitüsünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yardımda 800 milyon dolarlık kesinti yapmasının terörle mücadele çabalarını güçleştireceğine işaret eden Müşerref, ''Pakistan'ı ve ordusunu zayıflatıyoruz. Bunun, Pakistan ordusu ve terörizmle mücadele yetenekleri üzerinde kesinlikle olumsuz etkisi olacaktır'' dedi. Müşerref, Pakistan ile ABD orduları ve istihbarat örgütleri arasında neredeyse çatışma durumuna gelinen ortamın, iki ülke arasında güvenin bulunduğu dönemler aklına geldikçe kendisinde üzüntü yarattığını ifade etti. Kendi devlet başkanlığı döneminde, eski ABD Başkanı George W. Bush ve eski Dışişleri Bakanı Colin Powell ile ''güçlü bir ilişkisinin'' bulunduğuna işaret eden Müşerref, ''Telefonu kaldırdığımda karşıda hat daima açık olurdu. Şimdi bu derecede bir iletişimin mevcut olup olmadığını merak ediyorum'' diye konuştu. İki ülke arasında, ''güven ve inanç eksikliği'' sorunu yaşandığını belirten Müşerref, daha iyi ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, ''Pakistan'ın Washington'a El Kaide lideri Usame bin Ladin için barınma imkanı sağlanmadığına yönelik teminatlar vermesiyle başlayan, liderliğe ve açık sözlülüğe bağlı olduğunu'' vurguladı. Konuşmasında, Pakistan iç istihbarat örgütlerine yönelik, Bin Ladin'in yeri bilinmesine karşın bir şey yapmadıkları yönündeki suçlamalara da değinen Müşerref, bu suçlamaların en azından kendisinin iktidarda bulunduğu dönem için doğru olmadığını söyledi. ''İki yılda, ister inanın ister inanmayın, sizi yüzde yüz temin ederim ki bunu bilmiyordum'' diye konuşan Müşerref, Pakistan ordusunun veya istihbarat örgütlerinin bu bilgiyi kendisinden gizlemiş olması ihtimaliniyse kesinlikle reddetti. Müşerref bu konudaki soruyu ''Hayır, kesinlikle yok. Onlar benim adamlarım. Onlara ben komuta ettim. Benden nasıl gizleyebilirler?'' diye yanıtladı. Müşerref, ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerde yaşanan kopukluğu aşmadaki ilk aşamanın, ABD'nin Pakistanlıların, '' egemen bir ulus olarak duyarlılıkları, onuru ve itibarını'' dikkate almasıyla başlayacağını vurguladı. İki ülke arasındaki güvenin ''üst düzeyde'' başlayacağını belirten Müşerref, ''Halklar seviyesindeyse bence bu aşama aşama, zaman içinde olacak ve yeniden tesis edilecek'' dedi.