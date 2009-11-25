Musa'nın kuzenine tahliye

T24 - Erzurum'da 3 Kasım'da kaybolan, 9 Kasım gecesi metruk bir binada ölü bulunan Musa Kanğ'ın cinayet zanlısı olarak tutuklanan S.K ile B.E'ye, Kanğ'ın cesedinin bulunduğu metruk binada yer göstermesi yapıldı. Akşam üstü de Musa Kanğ'ın kuzeni S.K. hakkında tahliye kararı çıktı.



9 Kasım gecesi tren garının kuzeyindeki metruk bir binada, Musa Kanğ'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında, 12 Kasım'da tutuklanan S.K. ile dün tutuklanan B.E'nin, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Erzurum Adliyesi'nde yüzleştirilmeleri yapıldı.

Daha sonra S.K. ve B.E, soruşturmayı yürüten savcı, S.K'nın avukatları Tuncer Aktaş ve Alparslan Başlıcan ile birlikte, geniş güvenlik önlemi altında metruk binaya getirildi.

Burada, savcı gözetiminde yapılan yer göstermenin ardından, S.K ve B.E, yeniden Erzurum Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bu arada, S.K'nın avukatlarından Tuncer Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müvekkilim olay yerine ilk kez geldiğini söylüyor. B.E ise iddiaları kabul etmiyor" dedi.

Dosyayı değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aktaş, yeni delillerin ortaya çıktığını belirterek, "Yeniden tahliye talebinde bulunacağız. Çünkü yeni deliller ortaya çıktı. Konu değerlendiriliyor. Takdir artık mahkemenin. Kameraya dayalı yapılan önceki teşhislerin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Buradaki gözlemleri de mahkeme ve savcılık makamı değerlendirecek. Yani biz yasal süremizi kullanacağız, takdir ise mahkeme heyetinindir. Bu konuda fazla bir şey söylememiz yanlış olur" dedi.