Müsabaka sırasında beyin kanaması geçirip ölen Alperen toprağa verildi

Levent YENİGÜN- Alparslan ÇINAR/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası\'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitiren Alperen Atabay (18), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya\'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8- 14 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası\'na katılan sporcu Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alperen Atabay, özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Alperen Atabay, dün yaşamını yitirdi.

CENAZE CEMEVİNDEN GÖTÜRÜLDÜ

Alperen Atabay\'ın cenazesi, morgdan alınarak Antalya\'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi\'ne getirildi. Alperen Atabay\'ın cenazesi daha sonra, önce eğitim gördüğü Kemer Lisesi önüne, ardından Çamyuva Mahallesi\'ndeki evinin önüne götürüldü.

\'ASKERE Mİ GİDİYORSUN, DAMAT MI OLUYORSUN\'

Evinin önüne getirildiği sırada annesi Ceylan, babası Muharrem ve anneannesi Kıymet Atabay ile birlikte diğer akrabaları fenalık geçirdi. Anneanne Kıymet Atabay, \"Ben seni askere mi gönderiyorum, damat mı ediyorum? Alperen hani gelinin, damatsın Alperen. Bunun hesabını kim verecek Alperen\" diye ağıt yaktı. Annesi ise \"Oğlumu görmek istiyorum. Kınalı kuzum, kibarım\" diye gözyaşı döktü. Alperen Atabay\'ın cenazesi daha sonra Çamyuva Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Muharrem Atabay, \"Konuşacak bir şey yok. Hiçbir kelime yok. Allah bütün gençlere can sağlığı versin. Böyle bir ölümü Allah kimseye yaşatmasın\" dedi.

\'DÖNER TEKME ATIP ENSESİNİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ\'

Alperen Atabay\'ın antrenörlerinden Ali Alakuş, \"Ender sporculardan biriydi. 10 tane Türkiye derecesi olan bir sporcuydu. Ahlak ve disiplin konusunda da çok iyiydi. Okulunu da çok iyi götürüyordu. Her ikisini de beraber götüren çok az sporcudan biri. Döner tekme atıp ensesinin üzerine düşmüş\" diye konuştu.

\'BİR DAHA KALKAMADI\'

Müsabaka sırasında saha kenarında bulunan diğer antrenörü Hacı Ceylan ise, \"Maç esnasında döner tekme attı birkaç tane, yere düştü. Kalktı, devam etti. O anda bir başlangıç olmuş olabilir. Kurallar içinde olan hareket. Devam etti, ikinci raunt sonunda da \'kırışma\' dediğimiz rakiple birlikte birbirine darbe sonucu yere düştü. Sonra da bir daha kalkamadı\" şeklinde konuştu.

Daha önce böyle bir olay duymadığını aktaran Hacı Ceylan, \"Darbeye bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Döner tekme attı düştü. Adli Tıp gereken raporu çıkaracaktır. Organizasyon resmi. Müsabaka esnasında olan üzücü bir olay. Çok sevdiğimiz, yıllarca emek veren bir sporcu. Geleceği olan bir sporcuydu\" dedi.



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