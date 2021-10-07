Musa Orhan’ın avukatları hakkında suç duyurusu

İpek Er’in ailesi ve avukatları, Batman’ın Beşeri ilçesinde İpek Er'e tecavüz edip intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan sanık Uzman Çavuş Musa Orhan'ın müdafiliğini yapan avukatların duruşma salonunda ve dışında aileye yönelik hakaretlerinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"İçi boş bir savunma"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İpek Er’in avukatları, katil zanlısı Orhan’ın müdafiliğini yapan avukatların “mesleğini icra ettiği için” hedef gösterildiklerini ve toplumsal lince maruz kaldıkları iddia ettiklerini belirterek "Önemle belirtmek gerekir ki savunma hakkı kutsallığı tartışılmaz bir husustur. Savunma hakkı bir toplumda adaletin tesisi için gereken en önemli husustur. Savunma hakkına yapılan bireysel, toplumsal, kurumsal ve devletsel müdahaleler kabul edilemez ve hiçbir avukat müvekkili üzerinden hedef gösterilip kriminalize edilemez” dedi. Açıklamada avukatlık mesleğinin belli etik ilkeler çerçevesinde icra edilmesi gerektiği aksi taktirde içi boşaltılmış bir savunma hakkından bahsedilemeyeceği vurgulandı.

"Burayı ekonomik bir çıkar elde etmek için kullanma yoluna gidilmiştir”

Söz konusu sanık müdafilerin herhangi bir mesleki etik ilkeye riayet edilmediği vurgulanan açıklamada sanık avukatların bugüne kadar İpek Er ailesine hakaretlerine yer verildi. Açıklamada şunlara değinildi: “Sanık müdafileri duruşma salonunda ve dışında sürekli olarak İpek Er’e, annesine, babasına, kardeşlerine hakaret etmişlerdir. Bölge halkına ağza alınmayacak sözler söylemiş, bölgedeki bütün genç kadınlara hakaretlerde bulunmuş, genç kızların para karşılığı satıldığını iddia etmiş, kendini sanığın abisi edasıyla tanıtıp onun yerine geçip ifade vermişlerdir. Ayrıca her seferinde müşteki vekillerine hakaretler etmiş, mahkeme heyetine karşı ‘dağdan gelen talimatla’ hakaret edip tarafsız ve bağımsız olmadıkları iddiasında bulunmuş, soruşturma aşamasında dosyadaki delilleri gazeteci kisvesi altındaki kişilere servis etmiş, toplumsal algı yaratmaya çalışmışlardır. Son olarak ise sosyal medyada cinsel saldırı dosyalarında hassasiyeti bulunan kişiler üzerinde baskı kurarak burayı ekonomik bir çıkar elde etmek için kullanma yoluna gidilmiştir” denildi.

Bu hususlarda sanık müdafileri hakkında meslek etiğini ve onurunu ayaklar altına alan sanık müdafileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.