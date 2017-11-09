Musa Nizam: "Hedefimiz ligi ilk 5 takım içinde bitirmek"

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'da Musa Nizam, ligi 5 takım arasında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kepez Belediyesi tarafından Erdem Bayazıt Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Kepez\'de Kariyer Günleri\' etkinliğine Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor\'da forma giyen Yekta Kurtuluş ve Musa Nizam konuşmacı olarak katıldı. Kırmızı-beyazlı futbolcular etkinlikte lise öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerle fotoğraf çektiren futbolcular, kendilerine yönelik soruları cevapladı.

\"TÜRK FUTBOLCULAR FAZLA ŞANS BULMALIYOR\"

Yyabancı oyuncu sınırlaması hakkında konuşan Yekta Kurtuluş, yabancıların fazla olması nedeniyle Türk futbolcuların takımlarında yeterince yer bulamadığını belirtti. Yekta Kurtuluş, Türk futbolcularının kadroda yeterince yer alamamasının milli takımı da olumsuz etkilediğini dile getirdi. Galatasaray\'dan Selçuk İnan örneğini veren Yekta, \"Selçuk İnan kendi takımında oynayamadığı için milli takımda istediği performansı sergileyemiyor. Bizim işimiz her hafta düzenli olarak oynamak. Sadece antrenman yapmak yetmiyor. Maçta oynamak belki de 10 antrenmana bedel oluyor. Futbolcu oynamayınca daha sonraki maçlarda kendisini yenileyebilmesi için zamana ihtiyaç duyuyor. Milli takım bunun yapılacağı yer değil. Onun için Dünya Kupası\'na gidemiyoruz. Bu gayet normal ve tamamen yabancı sınırlamasıyla ilgili\" dedi.

\"İYİ FUTBOLU GALATASARAY OYNUYOR\"

Süper Lig\'de bu sezon en iyi futbolu Galatasaray\'ın oynadığını belirten Yekta, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğun favori adayı olduğunu söyledi. Futbola 8 yaşında başladığını anlatan Yekta Kurtuluş, \"Sekiz yaşımdan beri antrenmanlara gidiyorum. Arkadaşlarım tatil yaparken ben antrenmana gidiyordum, onlar şimdi beni televizyondan seyrediyor. Başarılı olmak, zorlukları aşmak için çok çalışmak, fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. Birçok sakatlık yaşadık, kötü zamanlarımız oldu, ailemizden uzak kaldık. Fedakarlık yapılmadan bulunduğumuz konumlara gelinemiyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, bu sporun da çok zorlu yönleri var\" diye konuştu.

\"BİZ ŞAMPİYON OLAMAYACAKSAK KİMİN OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL\"

Türk Milli Takımı\'nda teknik direktörünün yerli olması gerektiğini söyleyen Musa Nizam ise \" Ne kadar yetenek olursa olsun bizim ülkede futbol daha çok duyguyla oynanıyor. Futbolcuya bir şeyler söylemek için duyguyu da katmak lazım. Ancak bu şekilde söylediğiniz şeylere tepki alabilirsiniz\" diye konuştu. Şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçeceğine inandığını aktaran Musa Nizam, \"Biz şampiyon olamayacaksak kimin olduğu önemli değil\" dedi.

Musa Nizam, Antalyaspor\'un ligi ilk 5 takım içinde bitirmesini hedeflediklerini söyledi.

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