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Bayrampaşa'da bulunan bombalar gömülürken polis kayda almış

Bayrampaşa’da bulunan 13 kilogram plastik patlayıcının gömülmesi polis tarafından kaydedilmiş

10 Mart 2012 10:38

 

T24 - Polise bombalı eylem hazırlığındayken yapılan baskınla yakalanan Musa kod adlı E.Ş'nin Bayrampaşa’da kazı yaptığı sırada polis kameralarınca kaydedildiği öğrenildi.
 
İstanbul'da hafta içinde 13 kilogram plastik patlayıcıyla eylem yapmaya hazırlanan militanın, Bayrampaşa'da bombaların bulunduğu yerde kazı yaparken polis kameralarıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Yeni kurulan terörist saldırılara karşı komuta merkezine bağlı polisler bir istihbarat üzerine, polise yönelik bombalı saldırı yapacağı öğrenilen Musa kod adlı şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheli gizli kameralarla adım adım takip edildi. Musa kod adlı militan Bayrampaşa'da bombaların bulunduğu arazide kazı yaparken polis kameralarınca kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bu operasyonla aralarında Musa kod adlı E.Ş'nin de olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4 kişi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde bombaların yerini söyleyen Musa kod adlı E.Ş'nin de aralarında olduğu 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

 

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