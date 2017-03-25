Musa Kart, Silivri'den yazdı: Bizi "Burunları sürtülsün, ibret olsun" diye Hollanda ve Almanya cezaevine attı

Cumhuriyet çizeri Musa Kart, 146 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yazdı.

Musa Kart'ın Cumhuriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Yaşadıklarımızı sizler için özetlemek istedim:

Bakın, karşımızda iki ülke var; biri Hollanda, diğeri Almanya. Bu ülkeler ne demokrasiyi biliyorlar, ne ifade özgürlüğünü, ne de insan ayaklarını, pardon haklarını.

Bunlar, yani Hollanda ve Almanya bizi “Burunları sürtülsün, ibret olsun” diyerek cezaevine attılar.

Peki, bizim hükümetimiz ne yaptı?

Hükümetimiz, “Ayıptır beyler bu devirde, böyle gazetecileri sorgusuz, sualsiz, iddianamesiz aylarca cezaevinde tutamazsınız” dedi. Demeye de devam ediyor.

Vallahi hepsi bu. Nasıl, doğru anlamış mıyım?

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