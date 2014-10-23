Musa Kart 'Gerçeği çizdim' dedi, Erdoğan'ın açtığı 'yolsuzluk karikatürü' davasından beraat etti

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çizdiği bir karikatür dolayısıyla mahkemeye verilen Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart beraat etti.

Erdoğan’a “hakaret ettiği” öne sürülen, 9 yıl 10 ay hapis istemiyle bugün yargıç karşısına çıkan Cumhuriyet çizeri Musa Kart savunmasında 'Çizdim ama hakaret kastıyla değil, sadece gerçekleri yansıtmak kaygısıyla...Tam da şu anda bir karikatürün içinde olduğumuzu düşünüyorum' diyerek kendini savundu.

İşte Musa Kart'ın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği savunmanın tam metni şöyle:

"Daha önce ifadem de belirttiğim gibi; 17 ve 25 Aralık'ta ortaya çıkan fotoğraf bir haksızlık ve hukuksuzluk fotoğrafıydı. Bu fotoğraf karşısında sorumluluk duygusu taşıyan yazarların ve çizerlerin suskun kalması beklenemezdi. Evet, bu süreçle ilgili pek çok karikatür çizdim ama hakaret kastıyla değil, sadece gerçekleri yansıtmak kaygısıyla...

Eğer 25 Aralık'ta sonra vicdanları rahatlatan bağımsız ve adil bir yargı işlenmiş olsaydı ve dosyalarda adı geçen siyasiler aklansaydı, bunun gibi karikatürler çizilmezdi. Esasen kamu vicdanında temize çıkmış bir siyasetçiyi hiçbir karikatürist eleştiremez.

Her gün yaşadığımız olaylardan bir karikatür çıkarmaya çalışıyorum. Tam da şu anda bir karikatürün içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bütün şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişken, sanık sandalyesinde tek başıma ooturuyorum. Bu durumun komik olduğunu söylemek zorundayım. Ama bu davadan bir mahkumiyet çıkarsa içinde bulunduğumuz karikatür trajikomik olacaktır. Takdir mahkemenizin..

Savcı, Kart için 'atıl suç' oluşmadığı gerekçesiyle beraatini istedi. Mahkeme suçun şartları oluşmadığından Kart'ın beraatine karar verdi.