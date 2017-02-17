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'Musa' karikatürüyle tepki toplayan Gırgır kapatıldı

"Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir"

17 Şubat 2017 16:11

Türkiye’nin en çok satan mizah dergilerinden biri olan Gırgır, artık satılmayacak. Son sayısında yayınladığı 'Musa' karikatürüyle tepki toplayan Gırgır dergisi, kapatıldı. Yayıncı şirketin avukatı, "Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" açıklaması yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Derginin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz" denmişti.

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. . Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız."

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