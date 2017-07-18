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'Musa' karikatürü yayınlayan Gırgır’ın çizerine hapis istemi

Gırgır, ‘Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır’ başlığıyla yayınlanan karikatürün ardından kapatılmıştı

18 Temmuz 2017 23:22

'Musa' karikatürüyle nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin hakkında, dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Gırgır’ın son sayısında ‘Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır’ başlığıyla yayınlanan karikatürü tepkilere neden olmuş, ardından dergi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Karikatürün ‘hakaret’ içerikli olduğu iddia edilmişti

Davanın bugünkü duruşmasına ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’la suçlanan sanık Seyfi Şahin katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Ali Emre Bukağılı’nın avukatı Emine Pınar Işılar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, “Semavi dinlerin tamamına yapılan hakaret kamu barışını bozacak niteliktedir. İddia konusu karikatürlerle ilgili medyada yoğun bir tartışma yaşanmıştır” dedi.

Hâkim, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Seyfi Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Küçükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahin’in Gırgır’ın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, 15-21 Şubat tarihli derginin 10’uncu sayfasında “Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır” başlıklı karikatürde ‘Hz. Musa’ya hakaret edildiği’, bu şekilde ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunun işlendiği’ iddiasıyla Hukuk ve Değişim Derneği’nin de aralarında bulundu 29 kişi ve kurumun suç duyurusunda bulunduğu anlatıldı.

Şahin’in savunmasına da iddianamede yer verildi:

“Gırgır isimli karikatür dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ve karikatüristliğini yapmıştım. Söz konusu karikatürü ben çizdim. Maksadım herhangi bir dinin peygamberini aşağılamak veya küçük düşürmek değildi. Zaten buna benzer birçok karikatür bizim karikatür dünyasında çizilip yayınlamıştır.”

İddianamede şöyle denildi:

“Çoğunluğu Müslüman olan ve aynı zamanda Musevi vatandaşların da yaşadığı ülkemizde, söz konusu karikatürün yayımlanmasının sonuçlarının öngörülememesi mümkün değildir. Bu aşamada karikatürün yayımlanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı gibi düşünce özgürlüğü kapsamında da değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu karikatürün yayınlanmasından sonra, kamu barışının bozulması için elverişli bir ortam meydana getirilmiştir.”

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