Musa Anter'in oğlundan Mehmet Eymür'e: Dolandırma, ne biliyorsan söyle

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

‘Musa Anter’in öldürülmesi ‘hatadır’

‘Tetiği çeken korucu mu?’



‘Devlet bilerek babamı öldürdü’

‘Babamın davasında yargılanan yok'

Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince, yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’e, “Ne dolandırıp duruyorsun. Ne biliyorsan söyle” dedi. “Devlet babamı bilerek öldürdü” diyen Anter’e göre, Türkiye’de sistematik bir aydın katliamı var.Son dönemde Mehmet Eymür’le sınırlı kalmayan bir çok açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Dicle Anter, “O kadar çok değerlendirmeler var ki. Devletin Susurluk raporu da, ‘Musa Anter’in öldürülmesi bir hatadır’ diyor. Bu hata nedir? Hatayı ortaya çıkarmak lazım. Bunun en yetkili organı hukuktur. Hukukun işlemediğini görüyoruz."Toplumsal Bellek Platformu üyesi Dicle Anter, faili meçhuller konusunda bir şeyler yapılmaya başlansa da ortada somut bir şey olmadığına dikkat çekti.T24’e son gelişmeleri değerlendiren Anter, “Musa Anter davasında ‘hata’ olduğu belli. Hatayı yapalar belli. Azmettirenler, tetiği çekenler belli. Tetiği çeken kişinin ismi veriliyor ama hâlâ ‘Şırnak’ta koruculuk yapıyor’ diye bilgiler geliyor. Çok ilginç. Böyle bir durumda insanlar katillerin, devlet tarafından kullanılan katillerin elini kolunu sallayarak sokakta gezdiklerini görüyoruz. Tanık oluyoruz."“Siyasi cinayetlerin hepsinde böyle” sözleriyle ortak noktalara dikkat çeken Anter, “Türkiye’de sistematik bir aydın katliamı var. Faili meçhul cinayet olarak belli kişilerin sistematik olarak öldürüldükleri bellidir. Bunu kimse inkâr edemez" dedi.Musa Anter davasıyla ilgili bilgi veren Dicle Anter, Türkiye’nin AİHM’de mahkûm olduğuna dikkat çekti ve “Bu bizim bir 10 sene daha vaktimiz var onu gösteriyor. Yargılanan yok. Abdürkadir Aygan’ın ifadesi alındı. Mehmet Eymür şimdi konuşuyor.Biliyorsan söyle o zaman. Niye dolandırıyorsun. Bana göre babamı devlet bilerek öldürdü. Dava, somut bir şey olana kadar takipçisi olacağız. Ben olmasam, çocuğum olacak böyle gidecek" dedi.Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan; Anter'in, kendisinin de içinde bulunduğu tim tarafından JİTEM için öldürüldüğünü söyledi.19 Aralık 2006'da AİHM, yaşam hakkını iki kez ihlal ettiği ve Anter Ailesi'nin mahkemeye etkin şekilde başvurma hakkını elinden aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkeme gideri dahil 28 bin 500 avro (54 bin 150 YTL) tazminatla cezalandırdı. Ancak cinayetin sorumluları aradan geçen 16 yıl zarfında yargı önüne çıkarılamadı.