Musa Anter'in kitaplarına toplatma kararı çıktı

T24 - Silahlı saldırı sonucu 1992 yılında yaşamını yitiren Kürt şair ve yazar Musa Anter’in kitaplarına “yasak” getirildi. Anter’in kitaplarının yayımlandığı Aram Yayınları hakkında, “kitapların örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, tepkisini, “Savcılık bize ‘ölmüş bir adamın kitaplarını neden basıyorsunuz’ diye sorular yöneltti. Bize susun, konuşmayın, görmeyin demek istiyorlar. Aydınları susturuyorlar” sözleriyle dile getirdi.





Selda Güneysu'nun Cumhuriyet'teki haberine göre; Aram Yayınları’ndan çıkan, aralarında Musa Anter’in eserlerinin de yer aldığı 3’ü Kürtçe 10 kitap hakkında “Basın yayın yolu ile örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

‘Hükümet, ordu, yargı üçgeni’



Musa Anter’in kitaplarının 15 yıldır tüm kitapçı raflarında bulunduğunu anlatan Dicle Anter şunları söyledi: “En son babamın bir kitabı 1962 yılında yasaklanmıştı. Hatta o dönem cezaevindeki bir arkadaş bu kitabı okumak istemiş ancak yasaklı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmemişti. Daha sonra yasak kalkmıştı. Şimdi görüyoruz ki 50 yıl öncesindeki yasakçı anlayış devam ediyor. Bilindiği gibi Tansu Çiller döneminde bir üçgen vardı: Devlet, mafya, çete diye… Şimdi bu üçgen, hükümet, ordu ve yargı şekline dönüştü. Bu üçgenin içinde bizler ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hrant Dink davasında verilen kararlar da ortada. Her şey birbirine girmiş durumda. Kaos ortamı var.” Hükümetin son dönemde “kültür ve sanat faaliyetlerine de el attığını” söyleyen Anter, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kars’taki Mehmet Aksoy’un anıtı için “ucube” dediğini ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in sanatçılara yönelik “terörist” nitelendirmesi yaptığını anımsattı. Anter, “Söz konusu durumun Taliban’ın yaptıklarından ne farkı var? Taliban da ülkesindeki sanat eserlerini yıktırmamış mıydı?” görüşünü dile getirdi.





