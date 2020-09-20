Musa Anter, öldürülüşünün 28. yılında vurulduğu yerde anıldı

Musa Anter, 20 Eylül 1992’de JİTEM tarafından Diyarbakır’ın Seyrantepe Mahallesi’nde vurulduğu sokakta anıldı. Anmada konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “72 yaşında bir bilgeye kıyıldı. 28 yıl sonra failler hâlâ korunuyor. İktidarlar değişti, faillerin adı değişti ama Kürtlerin bilgesine bakışlar değişmedi" dedi.

Anmaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meral Danış Beştaş ve milletvekilleri, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü Ayşe Güney ve Apê Musa’nın oğlu Dicle Anter’inde aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Anmada konuşan oğlu Dicle Anter, babasının kaleminin yerde kalmadığını belirterek, “Anter’in tohumları yeşerdi, büyüdü ve onun yolundan gidiyor” dedi.

"O’nun çınarı altında toplandık"

DFG Eşbaşkanı Serdar Altan, sevenleri ve öğrencilerinin Apê Musa’yı yalnız bırakmadığını belirterek, Apê Musa’nın yol gösterici, aydın ve bir devrimci olduğunu anımsattı ve tüm gazetecilerin onun çınarı altında toplandığını belirtti.

MKGP Sözcüsü Ayşe Güney, Apê Musa’nın sadece özgür basın ve Kürt basınının değil, aynı zaman halk mücadelesi yürüten herkesin ve kadın gazeteciliğinde cesaretin simgesi olduğunu söyledi. Güney, “Biz kadın gazeteciler; Musa Anter’in açtığı hakikat ışığındaki yolu, kendi kalemlerimizle, kendi kadrajımızdan aydınlatmaya çalışıyoruz. Onun bıraktığı mirası devralmak, onun mirasçısı olmak, onun açtığı bu yolda yürümek bizler için büyük bir onur. Tabi ki de bu yolda yürümek kolay değil, cesaret ve çaba isteyen bir durum. Biz bu yolda Musa Anter’in açtığı yolda, onun yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Kalemi yerde kalmadı"

Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, babasının kaleminin asla yerde kalmadığını kaydederek, “Dehakların üzerimize geldiği bu dönemlerde, gazetecilere yöneldiği bu günlerde, Musa Anter’in Kawaları ve Gurbetellileri bunlara çok güzel cevaplar veriyor. Anter’in tohumları yeşerdi, büyüdü ve onun yolundan gidiyor. Öğrencileri çoğaldı, hatta her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Bugün ne kadar gazeteci tutuklanmışsa, onun yerine yeni yeni gazeteciler geliyor. Bu bir gelenek haline geldi. Bizler değerlerimizin kalemlerini yerde bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Kürt'e bakış değişmedi"

JİTEM elemanlarının “Biz yaptık” itiraflarına rağmen 28 yıldır faillerin bulunmadığını, aksine korunduğunu dile getiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “72 yaşında bir bilgeye kıyıldı. 28 yıl sonra failler hala korunuyor. İktidarlar değişti, faillerin adı değişti ama Kürtlerin bilgesine bakışlar değişmedi. Apê Musa, Kürt dilini savunurken, halkların kardeşliğini de savundu. Apê Musa’nın kalemi yerde kalmadı, kalmayacak. Musa Anter yoldaşları gazeteciler, bizim geleceğimizi aydınlatacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından Musa Anter’in vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. (MA)