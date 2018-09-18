Musa Anter Gazetecilik Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen beş ayrı dalda verilenM usa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Fotoğraf dalında birincilik ödülü Gazete Fersude’den Hayri Tunç ile Cumhuriyet’ten Vedat Arık’ın Cumartesi Anneleri’nin yasaklanan 700. hafta eyleminden çektiği fotoğraflar arasında paylaşıldı.

Bu yıl Yeni Yaşam gazetesi tarafından düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sonuçları belli oldu.

Türkçe haber ödülü Bekir Avcı’ya

Yarışmada Türkçe haber dalında ödülün sahibi “Çanak Anten’den Wireless’a: Kürt illerinde değişen haber alma pratiği” haberiyle Gazete Karınca’dan Bekir Avcı oldu. Türkçe haber dalında Jüri Özel Ödülü, “Faili meçhul dosyaları yakılması için SEKA’ya gönderiliyordu” haberiyle Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’a ve “Günde 300 kamyonun geçtiği sakin şehir: Trakya’yı tamamen gözden çıkarmışlar” haberiyle Birgün’den Uğur Şahin’e verildi.

Kürtçe habere Jüri Özel Ödülü

Kürtçe haber dalında ise jüri, katılan haberler arasında birincilik kriterlerine uygun haber bulamadığını açıkladı. Kürtçe haber dalında Jüri Özel Ödülü, e-rojname’den Zeynel Bulut’un “Li Ser şopa dîrokê: Gundê Melekê Tawîs Tawîsî” haberine gitti.

Fotoğraf ödülü Tunç ve Arık’a

Yarışmada fotoğraf ödülü ise iki eser arasında paylaştırıldı. Jüri, Gazete Fersude’den Hayri Tunç ve Cumhuriyet’ten Vedat Arık’ın Cumartesi Anneleri’nin yasaklanan 700. hafta eyleminden çektiği fotoğraflara birincilik ödülünü verdi. Bu yıl fotoğraf dalında Jüri Özel Ödülü, Mezopotamya Ajansı’ndan Nazım Daştan’ın Afrin’de çektiği 21 sivilin yaşamını yitirdiği bombardımanda yaralanan bir aileye ilişkin fotoğrafa verildi.

Karikatür ödülü iki esere

Karikatür dalında da birincilik ödülü iki eser arasında paylaştırıldı. Jüri, birincilik ödülünü Özgür Evran ve Beşir Geroğlu’nun karikatürlerine verdi.

Kadın haberciliğinde ödül MA’ya

Kadın Haberciliği dalında ise ödülün sahibi Mezopotamya Ajansı’ndan “Telhamut Çadır Kenti’nde mülteci kadınlar bir paket süt için fuhuşa zorlanıyor” haberiyle Arjin Dilek Öncel oldu.

Onur Ödülü Cumartesi Anneleri’ne

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nde yarışma jürisi Onur Ödülü Cumartesi Anneleri'ne verildi

Ödül töreni İstanbul’da

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri, 22 Eylül Cumartesi günü, İstanbul’da TMMOB Mimarlar Odası’nın Beyoğlu Karaköy’de bulunan binasındaki konferans salonunda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.