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Musa Anter cinayetinin zanlısı Hamit Yıldırım tutuklandı

Sorgusu tamamlanan Yıldırım'ın Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmesinin ardından tutuklandı

02 Temmuz 2012 19:40

Diyarbakır'da 1992 yılında öldürülen Kürt yazar Musa Anter'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevkedilen Hamit Yıldırım tutuklandı.

Tetikçi olduğu iddia edilen Hamit Yıldırım, Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'ndeki evinde gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) getirilerek sorguya alınmıştı.

Sorgusu tamamlanan Yıldırım, geniş güvenlik önlemleri altında, arka kapıdan Diyarbakır Adliyesi’ne getirilerek Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmesinin ardından tutuklandı

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