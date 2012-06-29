Musa Anter cinayeti 20 yıl sonra aydınlatılıyor

Eylül 1992'den beri kimlik değiştirmeden Şırnak'ta yaşayan Musa Anter suikastı tetikçisi Hamit Yıldırım ilk kez görüntülendi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin de son ortaya çıkan belge ve bilgiler ışığında Musa Anter cinayeti dosyasını zaman aşımına üç ay kala tekrar açtığı iddia edildi.

Türkiye tarihinin en karanlık faili meçhul cinayetlerinden biri olan Musa Anter suikastını yaklaşık 20 yıl sonra aydınlanıyor.

Bu gelişmenin ardından savcılığın Yıldırım'ı gözaltına alacağı iddia edildi. Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla, 20 yıl olan zaman aşımı süresi de 30 yıla çıkmış olacak. Sabah gazetesinin haberine göre; Savcılık ve Emniyet yetkililerinin 'ölü dosya' olarak nitelendirdiği 1992/2598 numaralı Anter dosyası da yeniden açılmış oldu.



'PKK itirafçısı adını vermişti'



'Ape Musa' olarak da bilinen ünlü Kürt yazar Musa Anter 1992'de öldürülmüştü. Son gelişmelerle Hamit Yıldırım'ın, Musa Anter cinayetinde tetiği çeken kişi olduğu netleşti. Yıldırım'ın adını ilk kez, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan JİTEM ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan telaffuz etmişti. Abdülkadir Aygan, yıllar sonra 1991'deki haliyle fotoğrafını gördüğü Şırnaklı Hamit'i kesin olarak teşhis etti. Cinayetin işlendiği gece Anter'le birlikte olan ve Şırnaklı Hamit'in silahından çıkan beş mermiyle ağır yaralanıp, büyük bir şans eseri sağ kurtulan Kürt yazar Orhan Miroğlu da Hamit Yıldırım'ın 20 yıl öncekini fotoğrafını teşhis etti.



Miroğlu: Çok benziyor



Tetikçinin eski ve yeni fotoğraflarını inceleyen yazar Miroğlu, eski fotoğraftaki kişinin tetikçiye çok benzediğini söyledi ve şöyle konuştu: "PKK itirafçısı Aygan onu tanıyordu. Ben yarım saat gördüm. Ama o gecenin kötü hatırası olarak zihnimde kalan suret, bu gördüğüm fotoğrafa çok yakın. Musa Anter'i ve beni vuran adam büyük bir ihtimalle budur."



Savcılık harekete geçti



Musa Anter dosyasını yeniden açan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bulgu ve belgeler ışığında harekete geçti. Soruşturmayı Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun yönetiyor. Coşkun, bölgedeki tüm faili meçhullerle ilgili soruşturmaları yürüten isim... Savcı Coşkun, kritik operasyonu Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca ile koordineli biçimde yürütüyor. Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanan Karaca, Adana'ya gitmeden önce Diyarbakır'daki son görevini izin dahi kullanmaksızın yürüttü. Operasyona, Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri imza attı. Öte yandan olayın olduğu tarihte yazar Musa Anter, Orhan Miroğlu ve Hamit Yıldırım'ın bindiği taksiyi kullanan şoför Mehmet Sinanoğlu ile Anter'in kaldığı otelin görevlisi Osman Ünsal Ateşal'ın da ifadeleri alınacak. Her iki kişiye teşhis için Hamit Yıldırım'ın o dönemden ve günümüzden fotoğrafları gösterilecek.



Musa Anter kimdir?



'Ape Musa' lakaplı Kürt yazar Musa Anter, 1920'de Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinin Eskimağara köyünde doğdu. Ortaokul ve liseyi Adana'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1944'te Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun kızı Ayşe Hale ile evlendi. Cüneyt Zapsu'nun halası olan Ayşe Hanım ile evliliğinden Anter, Rahşan ve Dicle adlı üç çocuğu oldu. Yayımladığı "Qimil" (Kımıl) adlı Kürtçe şiirden dolayı 1959'da idamla yargılandı. 1963'te ve 12 Eylül darbesinden sonra Kürtçülük propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Yaşamı boyunca toplam 11.5 yıl hapis yattı.



Kurşun yağdırdı



Musa Anter, bir konferans için gittiği Diyarbakır'da 20 Eylül 1992 tarihinde öldürüldü. O gün Orhan Miroğlu, Musa Anter'i evine yemeğe götürecekti. Bu amaçla Dağkapı semtindeki bir otelde buluştular. Anter, Çınar ilçesinden bir arazi meselesi için gelecekler olduğunu söyleyerek "Sen eve git, sonra gelip beni otelden alırsın" dedi. Ancak Miroğlu, Anter'i yalnız bırakmak istemedi. O arada kendini, arazi meselesinde arabulucu olarak tanıtan Hamit Yıldırım da otele geldi. Birlikte taksiye bindiler. Ancak Musa Anter yolda şüphelenince taksiden indiler. Taksici gittikten sonra da Hamit Yıldırım, silahına sarıldı. Yazar Anter öldü, Orhan Miroğlu ise ağır yaralandı. Olay yerinde 13 kovan bulundu. Cinayeti, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın planladığı da ortaya çıktı.



Film gibi operasyon



Batuyan aşiretine mensup olan Hamit Yıldırım; Şırnak'ın Kumçatı beldesinde Aşağı Mahalle, Değirmen Caddesi, No: 65 adresinde oturuyordu. Hamit Yıldırım'ın, haber yayımlandığı saatlerde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Musa Anter cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınması bekleniyor.



Teknik takibe de alındı



Polis, zanlının ilişki ağını ve bağlantılarının sırrını çözmek için telefonlarını da teknik takibe aldı. Katil zanlısı Hamit Yıldırım'ın iki ayrı adreste kaldığı tespit edildi. Bu adreslerle Elazığ ve Diyarbakır'daki iki ayrı yere operasyon düzenlenmesi de gündemde. Hatta operasyon için Şırnak ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nden ekiplere yazı yazıldığı öğrenildi. Bölge, jandarma bölgesi olduğu için jandarma kuvvetleri de operasyona katılacak. Soruşturmanın, Hamit Yıldırım'ın ifadelerine göre genişletilmesi de gündeme gelebilecek.