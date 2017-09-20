Musa Anter 25 yıl önce bugün öldürüldü: Ne mutlu 'kardeşiz' diyene!

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter, 25 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği yerde anıldı. Babası Metin Altıok'u, 25 yıl önce Madımak katliamında kaybeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Anter'in "Bir milet diğer milletin soluğudur. Kucak açtım her gelene. Ne muhtu, ah ne mutlu 'kardeşiz' diyene" sözünü hatırlatarak, "Musa Anter'i 25 yıl önce katlettiler. Saygıyla" ifadesini kullandı.

JİTEM adına çalıştığı ileri sürülen Abdülkadir Aygan, “En büyük eylemimiz Musa Anter cinayetiydi” demişti.

Anmaya Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ile HDP ve DBP yöneticileri katıldı.

"Ardılları, mücadelesini sürdürüyor"

Yoğun güvenlik önleminin alındığı anma yapılan saygı duruşu ile başladı. Daha sonra konuşan Welat gazetesinden Zeynel Abidin Bulut, Musa Anter’in katledilişinin 25’inci yılı olduğuna dikkat çekerek, Anter'in öldürülmesiyle fikirlerinin ve düşüncelerinin bitirilmediğini söyledi. Bulut, Anter’i öldürmek ile gerçeklerin karanlıkta kalmadığını ardıllarının zorlu ve baskıcı uygulamalara rağmen gerçekleri açığa çıkarmaya devam ettiğini dile getirdi.

"Hakikat arayışçısıydı"

Daha sonra konuşan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan ise, Musa Anter ve bu uğurda yaşamını yitiren tüm gazetecileri andı. Boltan, Apê Musa’nın hakikat arayışçısı olduğunu söyleyerek, öldürülene kadar bunun mücadelesini verdiğini belirtti. Boltan, Apê Musa’nın verdiği mücadeleye ardılları olarak devam edeceklerini söyledi.

"Tarih, cinayeti aydınlatacak"

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp de, aradan geçen 25 yıla rağmen faillerin açığa çıkartılmadığını, katliamın aydınlatılmadığını belirterek, Apê Musa’nın verdiği mücadele ile Kürtlerin öncüsü olduğunu dile getirdi. Yiğitalp, cinayeti işleyenlerin hesap vermesi gerektiğini yineleyerek, AKP’nin de cinayeti aydınlatması gerektiğini söyledi. Gerçeklerin karanlıkta kalmayacağını ifade eden Yiğitalp, “Tarih cinayeti mutlaka aydınlatacaktır. Bunu yapanlar hesap verecektir” dedi.

"Aynı zihniyet sürüyor"

Son olarak konuşan Apê Musa’nın oğlu Dicle Anter de, katliamın üzerinde bir çeyrek asırlık zamanın geçtiğini hatırlatarak, 25 yıldır cinayetin aydınlatılmadığına vurgu yaptı. Anter, Apê Musa’nın yazılarını bugün yaşadıklarını ifade ederek, ardılları olan gazetecilerin yazdıkları için yine katledildiğini, cezaevlerine atıldığını söyledi. Anter, bu durumun böyle gitmeyeceğini belirterek, “Demokrasinin olmadığı yerde racon kesmeyin” ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra anmaya katılanlar Apê Musa’nın vurulduğu sokağa giderek, yere kırmızı karanfilleri ve taşıdıkları fotoğraflar bıraktı.

Anma “Özgür basın susturulamaz” sloganıyla son buldu.