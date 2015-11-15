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Muş Valisi'nden 'diktatör Stalin' mesajı

"Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur..."

15 Kasım 2015 14:32

Muş Valisi Seddar Yavuz, Ahıska Türkleri'nin 71'inci sürgün yıl dönümü nedeniyle kişisel Facebook hesabından bir mesaj yayınladı. Vali Yavuz mesajında, "Diktatör Stalin 71 yıl önce Ahıska Türkleri'ni sürgüne gönderirken, yüzde 70'inin iklim koşulları nedeniyle öleceklerini öngörmüştü" dedi.

Vali Yavuz'un Facebook hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Diktatör Stalin 71 yıl önce Ahıska Türkleri'ni sürgüne gönderirken, yüzde 70'inin iklim koşulları nedeniyle öleceklerini öngörmüştü. Rabbim öldürmeyince öldürmez. Sürgünde hayatını kaybeden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Unutmayın ki küfür tek millettir."

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