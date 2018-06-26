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Muş Valisi Yıldırım'ın acı günü

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

26 Haziran 2018 16:57

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valisi Aziz Yıldırım\'ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Vali Aziz Yıldırım\'ın eşi Selma Yıldırım, durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. 2 çocuk annesi Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Acı haberi makamında alan Vali Aziz Yıldırım, uçakla Ankara\'ya gitti. Selma Yıldırım\'ın cenazesinin memleketi Düzce\'de toprağa verileceği öğrenildi.

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