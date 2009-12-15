Muş Valisi: Bu işin sorumlusu çocuklar değil

Muş Valisi Erdoğan Bektaş, ''Bu işin sorumluluğunu o gösterilere katılan 14-15 yaşındaki çocuklara yükleyemeyiz ama bu işin bir sorumlusunun bulunması gerekir'' dedi.

Vali Bektaş, Bulanık ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bir terör olayı olduğunu, bu terörden insanların büyük zarar gördüğünü söyledi.

''Maalesef Bulanık'ta arzu etmediğimiz ama birilerinin arzu ettiği bir sonuç, bir acı oluştu'' diyen Bektaş, şöyle konuştu:

''Herhalde son günlerde ülkenin çeşitli şehirlerinde gördüğümüz gösterileri düzenleyenlerin böyle bir amacı vardı. Maalesef kısmen de olsa bu amaçlarına ulaştılar. Basın açıklaması veya parti kapatmayı protesto amacıyla toplanan gruptan küçük bir grup ayrılıyor, vatandaşın iş yerlerini taşlamaya, molotofkokteyli atarak yakmaya çalışıyor. Olayın olduğu yerde tedbir var ama her sokakta, her dükkanda tedbir alamazsın. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşılaştık.''

Vali Bektaş, Turan Bilen isimli esnafın iş yerine molotofkokteyli atıldığını, Bilen'in çıkan küçük çaplı yangını söndürdüğünü, ardından ikinciyi molotofkokteylinin atılmasıyla Bilen'in silahla göstericilere ateş ettiğini söyledi.

Yaşanan olayda 19 yaşında, göstericilerden olduğunu tahmin ettikleri bir kişiyle bir mahalle muhtarının hayatını kaybettiğini ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

''Muhtarımız kendi halinde birisi. Bankada bir işi varmış ama vatandaşımız maalesef hayatını kaybediyor. Gösteriyle alakası olmayan bir vatandaş. Orada 8-9 yaralımız var ama ciddi olan 2 yaralıyı çevre illere sevk ettik. Hayati tehlikeleri yok. Diğer yaralılarımızın durumu hafif. Bulanık'ta tedavi ediliyorlar.''

-''BU BİR TERÖRDÜR''-

Vali Bektaş, yaşanan olayın karşısında söyleyecek fazla söz bulamadıklarını belirterek, ''Neticede ne söyleyebiliriz ki bu bir terördür'' dedi.

Bulanık'ta iki eve daha ateş düştüğünü belirten Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu işin sorumluluğunu o gösterilere katılan 14-15 yaşındaki çocuklara yükleyemeyiz ama bu işin bir sorumlusunun bulunması gerekir. O sorumlu da bu çocukları o işe sevk eden, oraya gönderen ak saçlı adamlar. Onların kim olduğunu bütün kamuoyu tanıyor, biliyor. Onları bir kere daha düşünmeye davet ediyorum. Artık milletimizin hassasiyetleriyle oynamasınlar. Her şeyin bir sınırı var. Bu artık acı veriyor. Artık taşıyamıyoruz ve bunu taşımak, o terörü, bu sıkıntıyı yüklenmek zorunda değiliz. Bu işin hiçbir mantığı, izahı yoktur.''

Vali Bektaş, her şeye rağmen vatandaşların sakin davrandığını ifade ederek, ''Sükunetlerini muhafazaya çağırıyorum. Hiç kimse devletin işini yapmaya çalışmasın. Ortada kanunsuzluk varsa bunu önleyecek olan devlettir. Biz de görevimizin başındayız. Bulanık'ta her santimetrekarede devlet hakimdir ama takdir edersiniz bütün ülkede aynı güvenlik önlemini sürdürmek mümkün değil'' diye konuştu.

-''ZANLININ KORUCU OLDUĞU YÖNÜNDE TESPİTİMİZ YOK''-

Vali Bektaş, zanlının silahıyla yakalandığını, emniyette sorgusunun sürdürüldüğünü, korucu olduğu yönünde tespitleri bulunmadığını söyledi.

''Burada herkesin aklını başına toplaması gerekiyor'' diyen Bektaş, şöyle konuştu:

''Vatandaşımızın da devletin fonksiyonunu üstlenmemesi gerekir. Zanlı yakalandı, gereği yapıldı, yapılıyor. Muhtemelen cenazeye katılıp vatandaşın acısını paylaşacağım. Herkesi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Zanlının korucu olduğu yönünde tespitimiz yok. Daha önce koruculuk yapıp yapmadığını araştırıyoruz. Bir dönem menşeine bakılmadan bu bölgede silah taşıma ruhsatları verildi. Bu silah da onlardan biri.''

Vali Bektaş, Bulanık'ta durumun sakin olduğunu, Bitlis ve Bingöl'den takviye kuvvetlerin de ilçeye geldiğini sözlerine ekledi.