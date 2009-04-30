T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Muş tuğla fabrikası satıldı

30 Nisan 2009 13:08

Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait tuğla fabrikası satıldı. Muş Valisi Erdoğan Bektaş, tuğla fabrikasının satışı nedeniyle düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 2003 yılında yapılan tuğla fabrikasının bir süre kiracılar tarafından işletildiğini hatırlatarak, yapılan görüşmeler sonrası Tun-Tem Şirketi'ne 3 milyon 130 bin lira karşılığında satıldığını belirtti.

Fabrikanın bölge için önemini vurgulayan Bektaş, satın alan firmanın üretim kapasitesini artıracağını ve istihdamı artıracağını söyledi.

Tuğla Fabrikasını satın alan firma yetkili Zabit Eker de Muş'ta böyle bir yatırıma almanın kendilerini mutlu ettiğini ve yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24