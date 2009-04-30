Muş tuğla fabrikası satıldı

Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait tuğla fabrikası satıldı. Muş Valisi Erdoğan Bektaş, tuğla fabrikasının satışı nedeniyle düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 2003 yılında yapılan tuğla fabrikasının bir süre kiracılar tarafından işletildiğini hatırlatarak, yapılan görüşmeler sonrası Tun-Tem Şirketi'ne 3 milyon 130 bin lira karşılığında satıldığını belirtti.



Fabrikanın bölge için önemini vurgulayan Bektaş, satın alan firmanın üretim kapasitesini artıracağını ve istihdamı artıracağını söyledi.



Tuğla Fabrikasını satın alan firma yetkili Zabit Eker de Muş'ta böyle bir yatırıma almanın kendilerini mutlu ettiğini ve yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

