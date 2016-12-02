Muş Malazgirt Belediyesi'ne kayyım atandı

Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 29 Kasım Salı günü tutuklanan Malazgirt Belediye Eş Başkanları Halis Coşkun ve Memmnune Söylemez'in yerine Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı kayyım olarak atandı.

Tutuklanan Malazgirt Eş Belediye Başkanları Halis Coşkun ve Memnune Söylemez, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muş Valiliği, geçici olarak Belediye Başkan Vekilliğine Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'yı getirdi.