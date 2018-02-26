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Muş Defterdarlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Muş Defterdarlığı yardım kampanyası başlattı

26 Şubat 2018 16:13

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Muş Defterdarlığı yardım kampanyası başlattı.
Vergi Haftası kutlama etkinliklerinde İl Defterdarı Mustafa Yumuşak ve kurum çalışanları Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruyu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından bir açıklama yapan Defterdarı Mustafa Yumuşak, \"Vergi haftası etkinlikleri kapsamında Zeytin Dalı Harekâtı\'nda bulunan kahraman Mehmetçiğimize maddi ve manevi destekte bulunabilmek için Mehmetçik Vakfına gönüllü bağış kampanyası başlattıklarını, bu gün itibariyle toplamış olduğumuz meblağı Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracağız. Bu anlamlı ve güzel çalışmadan dolayı çok değerli mesai arkadaşlarıma kurumun ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız, canını ortaya koyan değerli kahramanlarımıza değerli polislerimize her zaman minnettarız. Allah yar ve yardımcıları olsun\" diye konuştu.

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