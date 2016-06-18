Mursi'ye Katar adına casusluk suçundan müebbet hapis

Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye "Katar adına casusluk" yapmakla suçlandığı davanın karar duruşmasında müebbet hapis cezası verdi.

"Katar adına casusluk" davasında yargılanan aralarında gazetecilerin de bulunduğu 6 sanık idam cezasına, diğer 4 sanık da farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

Mursi'nin savunma heyeti üyesi Usame Helva, Mursi hakkında toplamda 40 yıl hapis cezası verildiğini ancak yasalara göre sadece müebbet hapis cezasının uygulanacağını söyledi.

İdam kararı onanmıştı

Mısır müftüsü Şevki Allam, Muhammed Mursi ve diğer tutuklular hakkında verilen idam cezasını onayladığını ve infazın gerçekleşmesinin önünde bir engel kalmadığını bildirti.