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Dünya
Deutsche Welle

Mursi'ye idam kararı ertelendi

Mısır'daki mahkeme, devrik lider Muhammed Mursi hakkındaki idam kararıyla ilgili nihai kararını açıklamayı erteledi. Mahkeme kararını 16 Haziran'da duyuracak.

02 Haziran 2015 16:56


Ahram internet sitesinde yer alan habere göre Kahire'deki mahkeme, üç hakimin aldığı idam kararıyla ilgili olarak baş müftünün bildirdiği görüşün kendilerine yeni ulaştığını, incelemek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mahkeme Mursi'yi 16 Mayıs'ta aralarında 2011 Ocak ayında Vadi Natrun Cezaevi'ne baskın da dahil olmak üzere birçok suçtan suçlu bulmuş ve idam cezası vermişti. Mısır hukukuna göre kararla ilgili olarak baş müftünün bildireceği görüş beklenmek zorunda. Baş müftünün kararı bağlayıcı nitelik taşımıyor. Mahkeme baş müftünün kararını inceleyerek, nihai kararını 16 Haziran'da duyuracak.

İnsan hakları kuruluşları Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin yarın Berlin'e yapacağı ziyarette, Mısır'daki insan hakları ihlalleri ve verilen idam kararlarının gündeme getirilmesini talep ediyor. Mursi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Müslüman Kardeşler yönetici ve üyesine idam cezası verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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