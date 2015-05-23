Mursi'ye destek yürüyüşüne polis müdahalesi

Diyarbakır'da, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında bulunduğu 106 kişiye verilen idam cezasını protesto için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Olaylarda 11 polis yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'ndeki tarihi Ulucamii önünde cuma namazından sonra Hüda Par'ın da destek verdiği sivil toplum kuruluşları, Mısır'da verilen idam kararlarını protesto etmek isteedi. Camii önünde okunan basın açıklamasından sonra tekbirler getirerek Dağkapı Semti'ndeki Şeyh Said Meydanı'na kadar yürümek isteyen protestoculara izin verilmedi.

Eylemciler polise taşla karşılık verdi

Kitlenin yürümekte ısrar etmesi üzerine yaşanan arbedede polis TOMA'larla kitlenin üzerine tazyikli su sıkıp, göz yaşartıcı gaz bomba attı. Çevik Kuvvet ekipleri müdahalede cop kullanırken, göstericiler de polise taşla karşılık verdi.

Kentin en işlek yeri olan Gazi Caddesi üzerinde devam eden olaylar nedeniyle birçok kişi atılan gaz bombaları nedeniyle fenalık geçirdi.

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'da Muhammed Mursi İsa El Eyyat'a verilen idam kararını protesto etmek için Ulucami'de kılınan Cuma namazını müteakip bazı STK'ların yasal gerekleri yerine getirmeden protesto gösterilerinde bulunacakları ve yürüyüş yapacaklarına dair duyum alınması üzerine güvenlik güçlerimizce tedbir alınmıştır. Grubun, cami çıkışında Mısır'daki durumu protesto etmek için yürümek istedikleri ve Dağkapı Meydanı'nda basın açıklaması yapacakları konusunda müzakere devam ederken aniden yürüyüşe başlayan kalabalığın içerisinde bir grubun güvenlik güçlerine taş, sopa ve sandalyelerle saldırması üzerine gruba orantılı bir şekilde müdahalede bulunulmuştur. Çıkan olaylarda toplam 11 polis çeşitli yerlerinden hafif yaralanmış, kamuya ait ve özel araçlar zarar görmüş olup yapılan müdahale sonrası kamu düzeni tesis edilmiştir. Olaya katılan, provoke eden ve araçlara zarar veren şahıslara yönelik tahkikata başlanılmıştır."