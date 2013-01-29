Mursi'nin diyalog çağrısını muhalefet reddetti

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yaptığı diyalog çağrısını içerikten yoksun bulan muhalif güçler toplantı önerisini reddetti.

Port Said kentinde bir maç sırasında çıkan olaylarda 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği davayla ilgili yargılanan 21 kişiye ölüm cezası verilmesinin ardından patlak veren çatışmalarda onlarca kişi ölmüştü.

Mursi, Port Said, Süveyş ve İsmailiye kentlerinde 30 günlük olağanüstü hal ilan etti. Şiddet olayları bugün de devam etti; Tahrir Meydanı'nda bir kişi daha açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Başkent Kahire'de ise Mursi'nin politikalarını protesto edenler dört gündür Tahrir Meydanı'nda polisle çatışıyor.

Kentte daha sonra sokağa çıkma yasağı da uygulanacak. Hükümet pazartesi günü ayrıca orduya polis görevleri ve tutuklama yetkisi veren karar taslağını da onayladı.

Muhalif Ulusal Selamet Cephesi liderlerinden Muhammed Baradey, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir diyaloga girmeleri için, Mursi'nin birlik hükümeti kurması ve tartışmalı anayasada değişiklikler yapması gerektiğini söyledi.

Baradey, "Cumhurbaşkanı'nın bize çağrısını yaptığı diyalog öze değil biçime ilişkindir. Halkın güvenliğini sağlayacak net gündemi olan bir diyaloğu destekliyoruz " dedi.

Eski cumhurbaşkanı adayı Hamdin Sabahi de diyaloğa yanaştıklarını, ancak sokakta kan dökülmeye devam ederken başarı elde etmenin garantisi olmadığını ifade etti.

Mursi, ulusal birliği sağlamak amacıyla İslamcılar, liberaller ve solculardan oluşan 11 siyasi grubun temsilcilerini bu akşam yerel saatle 18:00'de toplantıya çağırmıştı.

Hükümete yöneltilen eleştirilerin başında, yeni anayasanın ifade ve inanç özgürlüğünü korumaması ve ekonomik koşulların iyice kötüleşmesi geliyor.

Mursi konuşmasında, "olağanüstü önlemlere" karşı olduğunu belirtirken, "Ama kan akmasını durdurmak ve halkı korumak gerekirse harekete geçerim" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Mısır uğruna daha fazlasını yapmam gerekirse yaparım. Bu benim görevim ve tereddüt etmem" diye konuştu.

Port Said'de geçen yıl El Masri futbol takımıyla karşılaşan Kahire'nin El Ahli takımı futbolcuları ve taraftarları maçın ardından saldırıya uğramış; izdiham, bıçaklama ve darp sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olayla ilgili olarak yargılanan 21 kişiye ölüm cezası verilmesi üzerine Port Said kenti yine karıştı. El Masri taraftaları tutukevine ve karakola saldırdı.

Cumartesi günü 30 kişinin ölmesinin ardından, Pazar günü de bir cenaze töreninde çıkan çatışmalarda üç kişi hayatını kaybetti.

El Ahli takımı taraftarları, Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarına son veren devrim sürecinde Tahrir Meydanı'nda ön saflardaydı.

Port Said'deki kanlı maç sonrasında polis, yeterince önlem almadığı için suçlanmıştı. Yargılanmasına devam edilen 52 kişi hakkındaki karar Mart ayında açıklanacak. Bu kişiler arasında 9 polis de bulunuyor.