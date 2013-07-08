Mursi'nin bürokratları Ankara'da ders almış

AKP hükümetinin, Mısır’ın devrik lideri Muhammet Mursi’ye verdiği desteğin 2 milyar dolarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Mısır’dan gelen talep üzerine, Mısırlı bürokratlara Türkiye’de başta ekonomi olmak üzere birçok konuda eğitim verildiği belirlendi. Söz konusu eğitimlere, bürokratların yanı sıra Mısırlı siyasetçiler de katıldı.

Türkiye’nin Mısırlı bürokratlara verdiği dersler, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Ve ilgili ülkenin talebi üzerine bir takvim oluşturuldu. Heyetler, Türkiye’ye gelerek belirli bir süre içinde talep ettikleri konularda eğitim aldı. Bu konuların başında ise, bankacılık, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim geliyor. Eğitimler, 15-20 dersten oluştu. Dersleri ise Türk bürokratlar ve uzmanlar verdi.



10 yıllık reformlar anlatıldı



Hüseyin Özay'ın Taraf'taki haberin göre, Mursi’nin bürokratlarına verilen reform derslerinde, Türkiye’nin 2001 yılı ekonomik krizi sonrasında uygulamaya koyduğu reformlar anlatıldı. Reformların, hazırlık ve uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ile reformlara karşı tepkiler de Mısırlı bürokratlara anlatıldı. Ancak, Mısırlı bürokratlar reformları kendi ülkelerinde uygulama zamanı bulamadı. Derslerin büyük kısmı son bir yıl içinde yoğunlaştı. Derslerin dışında Mısır’dan birçok heyet geldi. Söz konusu heyetler de Türkiye’deki sistem hakkında bilgi aldı. Mısırlı heyetler, bakan ve bürokratlarla da görüş alışverişinde bulundu.



Tunus ve Yemenli katılımcılar da vardı



Ekonomi Bakanlığı kaynakları, eğitimlerin sadece Mısırlı bürokratlara değil, Arap Baharı’nı yaşayan Tunus ve Yemenli katılımcılara da verildiğini kaydettiler. Yetkililer, eğitim taleplerinin karşı ülkeden geldiğini de hatırlatarak, Türkiye’nin krizden çıkış sürecinin bu ülkeler tarafından örnek alındığını kaydettiler. Öte yandan, Türkiye, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’ye son bir yıl içinde 2 milyar dolarlık yardımda bulunmuştu. Türkiye ile Mısır arasında geçtiğimiz yıl imzalanan işbirliği protokolü ile, Türkiye Mısır’a 1 milyar doları nakit olmak üzere 2 milyar dolarlık yardımda bulundu. Paketin 1 milyar doları ise altyapı yatırımlarına destekten oluştu.