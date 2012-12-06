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Dünya

Mursi'nin 4 danışmanı istifa etti

Mursi'nin danışmanlarından Seyf Abdulfettah, Eymen es-Sayyad, İsmet Seyfuddevle ve Amr Leysi, Cumhurbaşkanlığı Danışma Heyeti'nden istifa etti

06 Aralık 2012 00:59

 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yeni anayasa taslağını referanduma sunma kararına yönelik protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı'nın 4 danışmanı ard arda istifasını açıkladı.
 
Mursi'nin Siyasi Danışmanı Abdulfettah, bir televizyon kanalının canlı yayınında, Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde meydana gelen çatışmalara işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Danışma Heyeti'nden istifa ettiğimi ilan ediyorum. Çünkü devrimi koruyan bu gençlerin ölmesini kabul edemiyorum" dedi.
 
Danışma Heyeti'nde görev yapan Sayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin zaten bir hafta önce görevinden istifa ettiğini ancak bunu kamuoyuna duyurmadığını söyledi. Mursi'nin Arap dünyası işlerinden sorumlu danışmanı Seyfuddevle ve bir diğer danışmanı Amr Leysi de basın açıklamalarıyla istifalarını duyurdu. 
 

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