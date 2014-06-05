Mursi'den seçim yorumu: Darbe liderinin atanması tiyatrosu

Mısır'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Abdulfettah Sisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesini, "Darbe liderinin atanması tiyatrosu" olarak niteledi, mücadele çağrısı yaptı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında yayımlanan mesajında, cumhurbaşkanlığı seçimini darbe lideri eski savunma bakanı Abdulfettah Sisi'nin kazanmasını değerlendirdi.

Mursi "Arkanızda duran halk kitleleri, darbenin liderinin atanması tiyatrosunda gürüldeyen sessizliğini dünyaya duyurdu. Dünyadaki özgür halklar yalanlar üzerine inşa edilen bu günahkar darbeci rejimi tanımadı, hiçbir özgür de tanımayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında görevi boyunca yolsuzluk ve suçlarla mücadeleden geri durmadığını vurgulayan Mursi, “Doğrularım da oldu, hatalarım da. Ancak bana verdiğiniz emanete ihanet etmedim ve etmeyeceğim. Yıllarımı onların suçlarıyla mücadele için harcadım, yaşadığım müddetçe de mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mısır halkına "Birlik içinde olun ayrılmayın. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve gücünüz, devletiniz elden gider" çağrısı yapan Mursi şunları kaydetti:

"Ey devrimci halk! Kutsal devrimimize bu büyük zorluklarla mücadele etmeyi takdir eden Allah, Mısır'ın diğer ümmetler karşısında iftihar ettiği kadın, erkek gerçek devrimcileri bu zorluklar için hazırladı. Özgür devrimciler! Barışçıl beyaz devrim yolunda dağ gibi dimdik, titretircesine kararlı yürümeye devam edin. Devrimin en yakın zamanda zaferle sonuçlanacağına inancım tam."

‘Allah'ın zaferine, davamızın adaletine ve sizlere güveniyorum’

"Özgür devrimcilere", "barışçıl beyaz devrim mücadelesine devam" çağrısında bulunan Mursi mesajını şöyle tamamladı:

"Mısır'ın devrimci gençleri. Dünyayı kendinize hayran bıraktınız. Siz bugün ve yarınsınız. Hatta siz vatansınız. Sizin devrim bayrağını yükselteceğinize ve zafere ulaştıracağınıza güveniyorum. Devriminize ve sabrınıza sahip çıkın. Vallahi ben sizin çocuklarınıza nasıl sabrettiğinizi va zafer kazandığınızı, nasıl bedel ödediğinizi ve devriminizi pekiştirdiğinizi anlattığınızı görür gibiyim. Devrimin hassasiyetlerini taşıyan, bayrağını yükselten, değerlerine inanan ve hedefleri gerçekleşinceye kadar etrafında toplanan adamlar oldukça, şehitlerin kanı, yaralıların çektiği sıkıntılar ve tutukluların ödediği bedeller asla heba olmayacaktır."

Mesajın Mursi'ye ait olduğunu teyit eden Mursi'nin özel kalemi ve eski yatırım bakanı Yahya Hamid yazının nasıl ulaştırıldığına dair ise bilgi vermedi.

Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi liderliğinde yapılan darbenin ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur getirilmişti.

Darbe karşı gösterileri organize eden ana yapı olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı terör örgütü ilan edildi.

Cezaevinde olan ve yargılanan Mursi, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki gösterilerde güvenlik güçlerini göstericileri öldürmeye teşvik etmekle suçlanıyor.

Mursi'nin mektubunun tam metni:

Ey onurlu devrimci halk: Allah 25 Ocak devrimimizin zorluklarla karşılaşmasını takdir etti. Ama Mısır'ın diğer ümmetler karşısında iftihar ettiği kadın, erkek gerçek devrimcileri bu zorluklar için hazırladı.

Ey özgür devrimciler... Barışçıl beyaz devrim yolunda dağlar gibi dimdik titretircesine kararlı yürümeye devam edin. Devriminiz yakın gelecekte muzaffer olacaktır. Buna yakinen inanıyorum.

Halkın büyük çoğunluğu arkanızda ve halkın kayıp olduğu atmosferde arzuladıkları darbe liderinin tensib edilmesi / atanması tiyatrosundaki gürüldeyen sessizliği, bilinciyle kendilerine tokat atmasının ve küçük düşürmesinin ardından sizden kendileri için devrim ortamını hazır tutmanızı bekliyor.

Birlik olun, ayrılığa düşmeyin, yoksa başarısız olursunuz ve gücünüz gider. Allah şahittir ki ben devrimsel icraatlar yaparak, yolsuzlukla ve suçlarla kanun yoluyla mücadelede bir kez bile geri durmadım. Bazen hata ettim, bazen doğru yaptım ama asla sizin emanetinize ihanet etmedim, etmeyeceğim. Hayatımı onların zulümleriyle mücadele yolunda geçirdim, hayatta kaldığım sürece de böyle kalacağım.

Ey devrimci Mısır gençliği... Devrim yolunda devam ederek dünyanın hayranlığını kazandınız. Siz bugün ve yarınsınız. Hatta siz vatansınız...

Devrim sizin kararlılığınızda yürüyor. Sizin devrim bayrağını yükselteceğinize ve zafere ulaştıracağınıza güveniyorum. Ey onurlular, devriminize ve sabrınıza sahip çıkın. Vallahi ben sizin çocuklarınıza nasıl sabrettiğinizi va zafer kazandığınızı, nasıl bedel ödediğinizi ve devriminizi pekiştirdiğinizi anlattığınızı görür gibiyim.

Mısırlıların devrim ve barış yolunda kararlılıkla devam etmelerinden dolayı, hiçbir özgür halk bu suçlu darbe rejimini tanımadı. Dünyadaki hiçbir özgür kişi batıl üzerine kurulan yapıyı tanımayacaktır.

Son olarak öncü halkıma diyorum ki: Gözleriniz devriminiz ve onun hedefleri üzerinde olsun. Devrimin hassasiyetlerini taşıyan, bayrağını yükselten, değerlerine inanan ve hedefleri gerçekleşinceye kadar etrafında toplanan adamlar oldukça, şehitlerin kanı, yaralıların çektiği sıkıntılar ve tutukluların ödediği bedeller asla heba olmayacaktır.

Biliyorum yol zor. Ancak ben sizin özünüzün asaletine, davanızın adil olduğuna ve Allahın size yardımına inanıyorum.

Allah sizi ülkeniz ve ümmetiniz için mübarek kılsın.