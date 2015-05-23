Mursi yeniden yargı önünde

Muhammed Mursi, hakkında açılan beşinci davada 24 kişiyle birlikte yargılanıyor.

Aralarında liberal bilim insanları ve bir hâkimin de olduğu sanıklar hakkında yargıya

hakaret ve iftira suçlaması bulunuyor.

Önceki davalarda olduğu gibi Mursi mahkemenin kendisini yargılayacak meşruluğa

sahip olmadığını söyledi. Eski devlet başkanı Mursi “Mahkeme önüne çıkartılmayı

reddediyorum, çünkü bu mahkemenin beni yargılama yetkisi yoktur” dedi.

Mavi bir tutuklu elbisesiyle demir bir kafes içinde mahkemeye getirilen Mursi duruşmayı

diğer sanıklardan ayrı bir bölümde takip etti.

Muhammed Mursi, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra seçilen ilk devlet

başkanı olmuştu. Mursi, devlet başkanlığının birinci yılı sona

ererken 2013 yılının

temmuz ayında darbe sonucunda görevden uzaklaştırılmıştı.

Mursi'den sonra iktidarı

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi almıştı.

