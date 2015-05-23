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Dünya
Deutsche Welle

Mursi yeniden yargı önünde

Mısır’ın idam cezasına çarptırılan devrik devlet başkanı Muhammed Mursi, yargıya hakaretten tekrar hâkim karşısına çıkartıldı.

23 Mayıs 2015 20:16

Muhammed Mursi, hakkında açılan beşinci davada 24 kişiyle birlikte yargılanıyor.
Aralarında liberal bilim insanları ve bir hâkimin de olduğu sanıklar hakkında yargıya
hakaret ve iftira suçlaması bulunuyor.
Önceki davalarda olduğu gibi Mursi mahkemenin kendisini yargılayacak meşruluğa
sahip olmadığını söyledi. Eski devlet başkanı Mursi “Mahkeme önüne çıkartılmayı
reddediyorum, çünkü bu mahkemenin beni yargılama yetkisi yoktur” dedi.
Mavi bir tutuklu elbisesiyle demir bir kafes içinde mahkemeye getirilen Mursi duruşmayı
diğer sanıklardan ayrı bir bölümde takip etti.
Muhammed Mursi, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra seçilen ilk devlet
başkanı olmuştu. Mursi, devlet başkanlığının birinci yılı sona
ererken 2013 yılının
temmuz ayında darbe sonucunda görevden uzaklaştırılmıştı.
Mursi'den sonra iktidarı
Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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